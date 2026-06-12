Trippier est en colère contre son nouveau club et souhaite résilier son contrat avec effet immédiat, seulement deux semaines après son arrivée

Kieran Trippier est en colère contre son nouveau club, Wolverhampton Wanderers. Le latéral droit a récemment signé un contrat jusqu’en milieu d’année 2028 avec le club fraîchement relégué, mais il souhaiterait déjà le résilier, selon Sky Sports.

L’international anglais, arrivé il y a deux semaines en provenance de Newcastle United sans indemnité de transfert, avait été convaincu par le projet de Rob Edwards, alors à la tête des Wolves.

Jeudi, les Wolves ont annoncé le départ de l’entraîneur Rob Edwards. Furieux, le latéral droit envisage désormais de résilier son contrat.

Le joueur, qui compte 54 sélections avec l’Angleterre, avait signé un contrat de deux ans, assorti d’une option pour une troisième saison, avec le club fraîchement relégué en Championship.

Trippier a remporté la Liga avec l’Atlético en 2020/21 et l’EFL Cup l’an dernier avec Newcastle aux dépens de Liverpool (2-1).

Formé à Manchester City, il a ensuite émergé à Barnsley avant de rejoindre Burnley. En janvier 2015, il a quitté le nord-ouest de l’Angleterre pour s’engager avec Tottenham Hotspur, à Londres.

C’est sous le maillot des Spurs qu’il a fait ses débuts avec l’équipe d’Angleterre. Il a atteint la finale de l’Euro 2021, perdue aux tirs au but contre l’Italie, puis terminé quatrième de la Coupe du monde 2018 après une défaite 2-0 face à la Belgique dans le match pour la troisième place.



