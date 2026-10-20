L’attaquant vedette du tenant du titre a dû sortir sur blessure contre son ancien club, alors que le score était de 0-0 après 19 minutes de jeu. Dembélé s’est blessé lors d’une course, sans contact direct avec un adversaire. Après avoir accéléré, l’attaquant s’est brusquement arrêté et s’est tenu la cuisse gauche.

Les caméras ont capté le visage de Dembélé, déformé par la douleur, et il est vite apparu qu’il ne pourrait pas continuer. Pour le PSG, la blessure du champion du monde 2018 est une mauvaise nouvelle, tant il était revenu en grande forme ces derniers temps. Il a inscrit quatre buts et délivré six passes décisives en dix matches officiels cette saison. Le joueur de 29 ans a totalisé à lui seul six contributions décisives en deux rencontres de Ligue des champions et s’est montré remarquable lors de la victoire 4-2 contre Manchester City la semaine précédente.

L’entraîneur Luis Enrique a fait entrer Ferran Torres, ancien attaquant du Barça, à la place de Dembélé. À la 25e minute, celui-ci a manqué une énorme occasion : après une superbe remise de la tête de João Neves, il s’est retrouvé seul devant le but mais, en déséquilibre vers l’arrière, a buté sur Joan García, auteur d’une parade brillante.

Le FC Barcelone, déjà confronté à des problèmes de blessures, a lui aussi dû procéder à un changement précoce : Dani Olmo, 28 ans et ancien joueur de Leipzig, s’est blessé lors d’un duel avec Vitinha au milieu de terrain. Hansi Flick a choisi de faire entrer Fermín López à sa place.

La première période a failli connaître un troisième remplacement sur blessure : alors qu’il se trouvait au sol après un duel avec Fermín López, le défenseur du PSG Willian Pacho a été accidentellement touché au front par la chaussure de ce dernier. Ilya Zabarnyi s’est préparé par précaution, mais Pacho a pu poursuivre la rencontre.

Sur le plan du jeu, le choc entre le leader et son dauphin au Parc des Princes n’a pas déçu les attentes : le PSG s’est procuré trois bonnes occasions dans les dix premières minutes, tandis qu’en face, Anthony Gordon a manqué de peu une occasion de marquer à bout portant sur un centre de Lamine Yamal.

Getty Images

À la 38e minute, Désiré Doué a récompensé la domination des locaux en ouvrant le score. Après une récupération dans la moitié de terrain du Barça, l’international français n’a pas hésité et a placé une frappe du droit à 17 mètres dans le petit filet gauche.

La série de blessures s’est poursuivie après la pause et l’égalisation de Xavi Espart (55e) : l’ailier gauche parisien Khvicha Kvaratskhelia s’est blessé et a dû quitter la pelouse soutenu par deux membres du staff. La recrue à 50 millions d’euros Maghnes Akliouche l’a remplacé (59e).