Triple coup dur pour le Portugal ! Bernardo Silva, Ruben Dias et Joao Palhinha quittent le groupe avant le choc contre le pays de Galles

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Le Portugal perd trois de ses cadres avant son dernier match de groupe de la Ligue des nations face au pays de Galles. Ruben Dias et Joao Palhinha sont suspendus, tandis que Bernardo Silva a été renvoyé chez lui après un examen médical.

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Trois départs bouleversent les plans de Jorge Jesus

Le Portugal fait face à un sérieux casse-tête de sélection avant son match décisif de Ligue des nations, mardi à Cardiff, après le départ de Ruben Dias, Joao Palhinha et Bernardo Silva du rassemblement de l’équipe nationale. La nouvelle tombe à un moment délicat pour le Portugal, encore sous le choc d’une défaite surprise à domicile contre le Danemark (4-1), à Braga . Si l’absence de Dias et Palhinha pour ce déplacement était déjà attendue pour des raisons disciplinaires, celle de Silva constitue le coup le plus dur pour la préparation de l’équipe.

La Fédération portugaise de football (FPF) a confirmé que Silva, capitaine et auteur du seul but de son équipe lors de la défaite contre les Danois, ne voyagerait pas avec le groupe après avoir été jugé inapte à jouer. Le milieu axial avait commencé le match contre le Danemark sur le banc avant d’entrer en seconde période. Un communiqué publié sur le site de la fédération a précisé la situation concernant l’état de santé du meneur de jeu. « Bernardo Silva a fait l’objet d’une évaluation clinique et a été jugé inapte par le département Santé et Performance de la FPF. Il a également été libéré », a expliqué l’instance dans un communiqué relayé par O Jogo.

Dias et Palhinha suspendus

Outre l’incertitude liée à l’état physique de Silva, Jorge Jesus devra se passer de deux éléments clés de son dispositif défensif. Le défenseur de Manchester City Ruben Dias et le milieu du Benfica Joao Palhinha ont tous deux reçu un carton jaune lors de la lourde défaite contre le Danemark, entraînant une suspension automatique d’un match. Leur absence laisse un vide important dans le secteur défensif alors que le Portugal cherche à rebondir après son premier match depuis les adieux officiels du légendaire attaquant Cristiano Ronaldo.

Malgré ces absences de poids, le Portugal garde son destin entre ses mains dans le groupe A4. Il occupe actuellement la tête du classement avec 12 points, soit trois d’avance sur le Danemark, deuxième. Avec 24 joueurs encore présents dans le groupe appelé à faire le déplacement, un point au pays de Galles suffirait à assurer la première place et un statut de tête de série pour le prochain tirage au sort des quarts de finale.

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Jorge Jesus exige une réaction immédiate

Le poids psychologique de la récente humiliation face au Danemark reste toutefois une préoccupation pour le staff. Sur les réseaux sociaux, après cette défaite historique à Braga, Jesus a reconnu que son équipe avait été loin de répondre aux attentes. L’entraîneur expérimenté, qui a succédé à Roberto Martinez sur le banc, s’est montré franc sur la prestation, tout en restant optimiste quant aux progrès accomplis par le groupe. Il a appelé ses joueurs à rester unis avant l’ambiance hostile attendue au Cardiff City Stadium.

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« Nous n’obtenons pas toujours le résultat que nous souhaitons. Hier, nous n’étions pas à notre meilleur niveau, mais un match n’efface pas tout le travail que nous avons accompli », a écrit Jesus sur son compte Instagram officiel. « Quatre victoires en cinq matches, et nous sommes toujours en tête du groupe. Nous gagnons ensemble et nous perdons ensemble. Il est maintenant temps d’analyser, d’apprendre de nos erreurs et de continuer à travailler, unis et déterminés à atteindre nos objectifs. »

Derniers préparatifs avant le rendez-vous de Cardiff

L’équipe a effectué une dernière séance de récupération à huis clos à la cité sportive de Braga avant de s’envoler pour la capitale galloise. Lundi, le groupe doit s’entraîner sur le lieu du match, ce qui permettra aux 24 joueurs restants de prendre leurs repères. Le staff cherchera à obtenir une prestation défensive bien plus solide que celle de samedi, lorsque les buts de Pierre-Emile Hojbjerg et Joachim Andersen, ainsi qu’un doublé de Rasmus Hojlund, ont infligé une lourde défaite au Portugal.

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Le pays de Galles, actuellement dernier du groupe avec seulement trois points, espère profiter de l’absence des cadres portugais. Pour Jesus et ses hommes, l’objectif reste toutefois clair : éviter la défaite et conserver leur statut parmi les têtes de série européennes les mieux classées.