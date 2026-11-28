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Le Barça enregistre trois retours de blessure avant son déplacement de dimanche en Liga au Deportivo La Corogne : Lamine Yamal, Rodri et Andreas Christensen sont aptes à jouer. Hansi Flick doit toutefois composer avec de nouvelles blessures et une suspension qui le privent de plusieurs joueurs importants.

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Trois retours bienvenus pour le Barça avant le Deportivo

Yamal, Rodri et Christensen sont de nouveau disponibles pour le déplacement du Barça au Deportivo dimanche. Ces retours tombent à point nommé pour le club catalan après une série de matches éprouvante. Yamal a manqué la victoire de mercredi en Ligue des champions contre Sabah, à Bakou, en Azerbaïdjan, en raison d’un problème à la cheville . Ce long déplacement a été le premier match manqué par l’adolescent avec le Barça cette saison.

Rodri s’est également remis de la blessure aux ischio-jambiers contractée lors de la victoire contre Aston Villa le 3 novembre. Le milieu de terrain a manqué les trois derniers matches du Barça ainsi que deux rencontres de l’Espagne pendant la trêve internationale de novembre. Christensen revient, lui, après avoir manqué deux matches à cause d’un problème au mollet.

Flick confirme les retours, mais déplore de nouveaux forfaits

Samedi, Flick a confirmé que les trois joueurs de retour étaient prêts à jouer. L’entraîneur du Barça doit toutefois faire face à de nouvelles absences : Alejandro Balde et Marc Bernal sont tous deux forfaits.

« Rodri, Andreas et Lamine voyagent avec nous et peuvent jouer, a déclaré Flick aux journalistes. Marc a quelques problèmes, ce n’est pas une grosse blessure. Nous devons voir. Mais il est forfait pour [Deportivo] et peut-être aussi pour le prochain match contre l’Atlético [Madrid]. »

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La suspension de Fermín ouvre la voie à Olmo

Le rétablissement rapide de Yamal est essentiel pour le Barça : avant mercredi, il avait débuté tous les matches de Liga et de Ligue des champions, avec 13 buts et 13 passes décisives en 17 apparitions. Rodri était lui aussi un titulaire régulier et avait disputé 14 matches consécutifs avant sa blessure. Christensen, en revanche, n’a joué que 30 minutes contre l’Atlético de Madrid plus tôt ce mois-ci.

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En plus de Xavi Espart et Roony Bardghji, absents de longue date, le Barça doit se passer de Fermin Lopez. Le milieu de terrain purge une suspension de deux matches après son carton rouge contre Villarreal le week-end dernier, ce qui donne à Dani Olmo l’occasion de prendre le relais.

Une semaine cruciale attend l’équipe de Flick

Le Barça se rend au Deportivo dimanche avec l’objectif de tirer parti du retour de Yamal et Rodri parmi les candidats à une place de titulaire. Plusieurs membres de son effectif étant indisponibles, Flick devra largement s’appuyer sur ses titulaires habituels en état de jouer pour prendre les trois points.