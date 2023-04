Avec son triplé en 7 minutes contre Valladolid, Karim Benzema marque un peu plus l'histoire du Real Madrid

En marquant trois en buts en seulement sept minutes lors de Real Madrid-Valladolid, Karim Benzema a renforcé un peu plus sa légende.

Ce dimanche 2 avril 2023, le Real Madrid recevait le Real Valladolid à l'occasion de la 27e journée de la Liga. Le match a été à sens unique puisque les Madrilènes l'ont emporté 6 buts à 0 !

Un triplé express synonyme de podium

L'homme du match est incontestablement Karim Benzema qui s'est illustré en marquant un triplé en première en l'espace de sept minutes. Et ce triplé permet à Karim Benzema de marquer les esprits mais aussi l'histoire du club madrilène.

En effet, en inscrivant ses trois buts en l'espace de 6 minutes et 30 secondes, Karim Benzema devient l'auteur du troisième triplé le plus rapide de l'histoire du Real Madrid.

Les deux joueurs madrilènes qui ont été plus prompts que l'attaquant français sont Pahiño (4 minutes contre Nástic en 1950) et Fernando Hierro (6 minutes contre l'Espanyol Barcelone en 1992).

Cela montre à quel point la performance de Karim Benzema est bien exceptionnelle sachant, en plus, qu'ils ne sont que deux joueurs madrilènes à avoir marqué un triplé au cours d'une première période lors des 25 dernières années !

Il s'agit de Ruud van Nistelrooy contre Osasuna Pampelune en 2006 et de Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d'or y est parvenu à quatre reprises entre 2011 et 2015 face à Malaga, Grenade, Getafe et l'Espanyol Barcelone.

En Liga, Gameiro plus rapide que Benzema !

Concernant la Liga, il faut remonter six ans en arrière pour voir un joueur claquer un triplé encore plus rapidement que Karim Benzema. Et là encore, il s'agit d'un attaquant français : Kévin Gameiro.

Alors joueur de l'Atlético de Madrid, Gameiro avait mis un triplé contre le Sporting Gijon en l'espace de 4 minutes et 45 secondes le 18 février 2017.

Si Benzema veut encore marquer un peu l'histoire du Real Madrid et de la Liga (et des Français de la Liga), il sait ce qu'il lui reste à faire : être encore plus rapide que Pahiño et Gameiro.