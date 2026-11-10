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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Tribunes Kooora : les supporters d'Al Ahly enflamment « X » pour réclamer le départ de Posecki

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M. Pusic
Al Ahli
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Pays-Bas
Arabie saoudite

L'entraîneur néerlandais visé par de vives critiques

Les supporters du club saoudien d'Al-Ahli ont fait trembler le réseau social « X » en réclamant à la direction du club le limogeage du Néerlandais Marino Pusic, l'entraîneur de l'équipe première, avant le Clasico tant attendu face au rival traditionnel, Al-Nassr.

Al-Ahli accueille Al-Nassr le 20 novembre courant, au stade Al-Inma à Djeddah, dans un match reporté de la neuvième journée de la Roshn League.

Dix jours avant la rencontre, les supporters d'Al-Ahli ont lancé un hashtag intitulé « Le départ de Pusic est notre revendication », afin de réclamer à la direction d'Al-Ahli le limogeage de l'entraîneur néerlandais dans les plus brefs délais.

Pusic a fait l'objet de vives critiques depuis son arrivée au stade Al-Inma, notamment après la lourde défaite concédée par Al-Ahli face à Al-Shabab sur le score de 6-1, lors de la douzième journée de la Roshn League.

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Pusic a accédé au poste d'entraîneur d'Al-Ahli au mois d'août dernier, prenant ainsi la relève de l'Allemand Matthias Jaissle, qui avait quitté le club de manière soudaine pour diriger Newcastle United.

Depuis qu'il dirige le club de Djeddah, Pusic a disputé 18 matchs, au cours desquels il a signé 11 victoires, pour deux nuls, tout en concédant la défaite à 5 reprises.

Un supporter d'Al-Ahli du nom d'Abdelrahman a écrit : « Je pense qu'il n'existe aucun supporter d'Al-Ahli dans le monde qui pourrait ne pas être d'accord avec le départ de Pusic. Sa présence jusqu'à présent est le plus grand point d'interrogation. »

De son côté, Abdelhamid Al-Amri a écrit : « Après avoir poussé vers la sortie l'ancien entraîneur d'Al-Ahli, Jaissle — ce qui fut la pire décision de l'histoire, ayant abouti à sa démission —, on a recruté le pire entraîneur pour diriger Al-Ahli, le champion de deux élites, à savoir Pusic. »

Il a ajouté : « Je te le demande maintenant : y a-t-il pire que cet entraîneur après ses résultats avec Al-Ahli ? La décision de l'écarter est-elle juste ? Qui est pressenti pour le remplacer à Al-Ahli ? »

Pour sa part, Bassel a écrit : « Dans l'intérêt du club d'Al-Ahli et du football saoudien, le champion de deux élites mérite mieux, et le maintien de Pusic n'est qu'une perte de temps et une destruction de ce qu'il reste de la saison. »

Quant à Walid, il a écrit : « Les supporters d'Al-Ahli rejettent l'entraîneur, les joueurs d'Al-Ahli rejettent l'entraîneur, toutes les émissions s'étonnent du maintien de l'entraîneur, des journalistes réclament le renvoi de l'entraîneur, des journaux critiquent la méthode de l'entraîneur. »

Et de conclure : « Seule la direction d'Al-Ahli se satisfait du chaos et de l'échec de l'entraîneur, et lui accorde les pleins pouvoirs jusqu'à présent. Sauvez Al-Ahli des fauteurs de troubles. »

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