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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Trezeguet part à la conquête du trône de la star d'Al-Hilal en championnat saoudien

Trezeguet
Al Diriyah vs Al Riyadh
Al Diriyah
Al Riyadh
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Égypte
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L'étoile égyptienne va-t-elle réussir ?

L'Égyptien Mahmoud Hassan « Trezeguet », ailier d'Al-Riyad, vise le trône du Portugais Rúben Neves, milieu de terrain d'Al-Hilal, en Roshn League, lors de la rencontre face à Al-Diriyah.

Al-Riyad affronte Al-Diriyah ce mardi, au stade Prince Faisal bin Fahd, dans la capitale saoudienne Riyad, pour la dixième journée de la Roshn League saoudienne.

La composition de départ d'Al-Riyad a vu la participation de Trezeguet dans la ligne offensive, aux côtés de l'ailier français Teddy Okou.

Selon le réseau de statistiques « Opta », Trezeguet vise son troisième but de la saison en cours en Roshn League, après avoir inscrit deux buts en deux tirs lors des matches précédents, soit un taux de réussite de 100 %.

Seul Rúben Neves devance la star égyptienne, puisqu'il a lui aussi marqué 3 buts avec Al-Hilal en 3 tirs cadrés, également avec un taux de réussite de 100 %.

Rappelons que Trezeguet a rejoint Al-Riyad lors du dernier mercato estival dans le cadre d'un transfert libre, après la résiliation de son contrat avec Al-Ahly d'Égypte.

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