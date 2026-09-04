Trézéguet enflamme la colère des supporters d'Al-Riyadh avant le choc face à Al-Ahly

L'Égyptien Mahmoud Hassan « Trézéguet », vedette d'Al-Riyadh en Arabie saoudite, a suscité la colère des supporters du club avant d'affronter Al-Ahli en Roshn League.

Al-Riyadh se déplace pour affronter Al-Ahli, ce vendredi, au stade de la cité sportive du prince Abdullah Al-Faisal, lors de la cinquième journée de la Roshn League saoudienne.

Le compte officiel du club d'Al-Riyadh sur le réseau « X » a dévoilé la composition de départ et le banc de l'équipe, révélant l'absence surprise de l'ailier égyptien.

L'absence de Trézéguet a provoqué la colère de certains supporters d'Al-Riyadh, qui ont réagi en s'interrogeant sur la raison de cette absence, dénonçant le fait qu'elle n'ait pas été communiquée.

Le compte officiel du club d'Al-Riyadh avait publié, hier jeudi, des photos du dernier entraînement de l'équipe avant le match face à Al-Ahli, où la vedette égyptienne apparaissait de façon tout à fait normale.

Toutefois, le correspondant de la chaîne « Thmanyah », qui retransmet le championnat saoudien, présent au stade de la cité sportive du prince Abdullah Al-Faisal, a confirmé que l'absence de Trézéguet est due à une blessure.

Rappelons que Trézéguet a rejoint Al-Riyadh lors de l'actuelle période de transferts estivale, en provenance d'Al-Ahly d'Égypte, après une seule saison passée sous ses couleurs.