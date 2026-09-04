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Trézéguet enflamme la colère des supporters d'Al-Riyadh avant le choc face à Al-Ahly

Al Ahli vs Al Riyadh
Al Ahli
Al Riyadh
Saudi Pro League
Trezeguet
Arabie saoudite
Égypte

La star égyptienne est le joueur le plus en vue de l'équipe de la capitale.

L'Égyptien Mahmoud Hassan « Trézéguet », vedette d'Al-Riyadh en Arabie saoudite, a suscité la colère des supporters du club avant d'affronter Al-Ahli en Roshn League.

Al-Riyadh se déplace pour affronter Al-Ahli, ce vendredi, au stade de la cité sportive du prince Abdullah Al-Faisal, lors de la cinquième journée de la Roshn League saoudienne.

Le compte officiel du club d'Al-Riyadh sur le réseau « X » a dévoilé la composition de départ et le banc de l'équipe, révélant l'absence surprise de l'ailier égyptien.

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L'absence de Trézéguet a provoqué la colère de certains supporters d'Al-Riyadh, qui ont réagi en s'interrogeant sur la raison de cette absence, dénonçant le fait qu'elle n'ait pas été communiquée.

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Le compte officiel du club d'Al-Riyadh avait publié, hier jeudi, des photos du dernier entraînement de l'équipe avant le match face à Al-Ahli, où la vedette égyptienne apparaissait de façon tout à fait normale.

Toutefois, le correspondant de la chaîne « Thmanyah », qui retransmet le championnat saoudien, présent au stade de la cité sportive du prince Abdullah Al-Faisal, a confirmé que l'absence de Trézéguet est due à une blessure.

Rappelons que Trézéguet a rejoint Al-Riyadh lors de l'actuelle période de transferts estivale, en provenance d'Al-Ahly d'Égypte, après une seule saison passée sous ses couleurs.

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