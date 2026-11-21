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Boum boum : Nicolò Tresoldi marque encore, même si les buts de l’attaquant italo-allemand du Club Bruges ne sont plus vraiment une surprise.

Servi à chaque fois par Vetlesen à la 36e et à la 61e minute, le joueur né en 2004 signe un doublé sur le terrain de Malines, lors de la douzième journée du championnat belge. Lemarechal avait ouvert le score à la 32e minute sur une passe décisive de Vanaken.

Après avoir célébré ses buts près du poteau de corner, comme il en a désormais l’habitude, Tresoldi porte ainsi son total à 16 buts cette saison sous le maillot du Club Bruges : 10 en championnat, 5 en Ligue des champions et 1 en Supercoupe de Belgique, auxquels s’ajoutent 4 buts avec l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Tresoldi figure sur les tablettes de l’AC Milan pour le prochain mercato hivernal, comme alternative au Brésilien Endrick, du Real Madrid.

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Le Bayern Munich est lui aussi annoncé sur ses traces, alors que l’avant-centre anglais Harry Kane souffre d’une blessure à la cheville qui a nécessité une opération et l’éloignera des terrains pendant au moins trois mois.

À vingt minutes de la fin du temps réglementaire, l’entraîneur croate Leko remplace Tresoldi par Vermant qui, après le quatrième but inscrit par Siquet, marque le cinquième sur penalty, avant que Gora Diouf ne trompe Sommer pour sauver l’honneur des locaux et fixer le score final à 1-5.

Mercredi soir, le Club Bruges reçoit Liverpool en Ligue des champions.