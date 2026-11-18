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Nicolò Tresoldi prend l’avantage sur Endrick dans les choix du Milan sur le marché des transferts. Le club cherche un nouvel attaquant pour le prochain mercato hivernal.

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L’international brésilien promet de rester fidèle au Real Madrid, tandis que l’Italo-Allemand veut rejoindre l’AC Milan : une volonté partagée par ses agents et sa famille.

Le joueur né en 2004 a déjà inscrit 18 buts cette saison avec le Bruges (8 en championnat, 5 en Ligue des champions et 1 en Supercoupe de Belgique) et l’Allemagne des moins de 21 ans (4).

Tresoldi veut l’AC Milan et l’AC Milan veut Tresoldi, mais tous deux doivent composer avec le Bruges. Le club belge, qui peut s’appuyer sur un contrat courant jusqu’en juin 2029, préférerait le garder au moins jusqu’à la fin de la saison. Mais tout a un prix : selon La Gazzetta dello Sport, la mise à prix est de 60 millions d’euros, soit pratiquement le double des offres refusées l’été dernier.

Ces montants n’effraient pas le propriétaire de l’AC Milan, Gerry Cardinale, prêt à négocier personnellement, comme il l’a déjà fait pour Gonçalo Ramos et Diego Moreira.

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L’objectif est de renforcer encore l’équipe entraînée par Ruben Amorim dans sa course à la qualification pour la Ligue des champions.

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Le jeune Italien Francesco Camarda lui ferait de la place en partant en prêt, éventuellement à l’étranger.

De son côté, le journaliste de La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti, écrit : « Tresoldi est un attaquant jeune et talentueux. Nous ne l’avons pas encore vu dans une équipe plus ambitieuse que le Bruges, mais le sentiment est qu’il possède les qualités pour s’imposer aussi au plus haut niveau. Un joueur comme lui serait utile à tout le monde. Ce n’est pas un hasard s’il coûte une soixantaine de millions, ce qui n’est pas rien. Évidemment, Tresoldi ferait aussi du bien à l’AC Milan, qui le courtise avec insistance et qu’il aimerait rejoindre, puisqu’il en est d’ailleurs supporter. »

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« Le problème, dans cette affaire, est que l’AC Milan vient d’acheter un autre avant-centre, Gonçalo Ramos, pour une somme importante : 75 millions. Il est vrai que le Portugais a déçu jusqu’ici, du moins devant le but, mais sommes-nous sûrs qu’en lui adjoignant Tresoldi, l’AC Milan ne risque pas de compromettre un investissement tout juste réalisé ? Ce sont deux avant-centres, pas deux joueurs statiques dans la surface, mais ils sont tout de même faits pour évoluer seuls à la pointe de l’attaque. Il est légitime de s’interroger sur leur compatibilité et sur les effets positifs de deux opérations aussi coûteuses au même poste. »

« Provocation : Tresoldi serait plus utile à la Juve qu’à l’AC Milan. La Juve a des joueurs qui ne sont qu’à moitié des avant-centres, Kolo Muani et Woltemade, et aurait besoin d’un véritable avant-centre pour améliorer une équipe incomplète (et aussi pour tirer le meilleur du Français et de l’Allemand). Mais il coûte ces 60 millions, ce qui est beaucoup. Et Cardinale, lui, semble prêt à les dépenser. »