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Nicolò Tresoldi prend l'avantage sur Endrick dans les plans de recrutement de l'AC Milan, à la recherche d'un nouvel attaquant pour le prochain mercato hivernal.

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L'international brésilien promet de rester fidèle au Real Madrid, tandis que l'Italo-Allemand veut rejoindre l'AC Milan : une volonté partagée par ses agents et sa famille.

Le joueur né en 2004 a déjà inscrit 18 buts cette saison avec Bruges (8 en championnat, 5 en Ligue des champions et 1 en Supercoupe de Belgique) et l'équipe d'Allemagne des moins de 21 ans (4).

Tresoldi veut l'AC Milan et l'AC Milan veut Tresoldi, mais tous deux doivent composer avec Bruges. Fort d'un contrat jusqu'en juin 2029, le club belge préférerait le conserver au moins jusqu'à la fin de la saison. Mais tout a un prix : selon La Gazzetta dello Sport, le prix de départ est de 60 millions d'euros, soit pratiquement le double des offres refusées l'été dernier.

Ces montants n'effraient pas le propriétaire de l'AC Milan, Gerry Cardinale, disposé à négocier en personne comme il l'a déjà fait pour Gonçalo Ramos et Diego Moreira.

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Le but est de renforcer encore l'équipe entraînée par Ruben Amorim dans sa course à la qualification en Ligue des champions.

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Pour lui faire de la place, le jeune Italien Francesco Camarda serait prêté, peut-être à l'étranger.

De son côté, le journaliste de La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti, écrit : « Tresoldi est un attaquant jeune et talentueux. Nous ne l'avons pas encore vu dans une équipe plus ambitieuse que Bruges, mais on a le sentiment qu'il possède les qualités nécessaires pour s'imposer aussi dans un club de premier plan. Bref, un joueur comme lui serait utile à tout le monde. Ce n'est pas un hasard s'il coûte une soixantaine de millions, ce qui n'est pas rien. Évidemment, Tresoldi serait aussi utile à l'AC Milan, qui le courtise avec insistance et qu'il aimerait rejoindre, étant lui-même supporter du club ».

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« Le problème, dans cette affaire, c'est que l'AC Milan vient d'acheter un autre avant-centre, Gonçalo Ramos, pour une somme importante : 75 millions. Il est vrai que le Portugais a déçu jusqu'ici, du moins devant le but, mais sommes-nous sûrs qu'en lui ajoutant Tresoldi, l'AC Milan ne risque pas de compromettre un investissement tout juste réalisé ? Ce sont deux avant-centres, pas deux joueurs de surface statiques, mais tous deux sont faits pour évoluer seuls à la pointe de l'attaque. Il est légitime de s'interroger sur leur compatibilité et sur les effets positifs de deux opérations aussi coûteuses au même poste ».

« Une provocation : Tresoldi serait plus utile à la Juve qu'à l'AC Milan. La Juve dispose de joueurs qui ne sont qu'à moitié des avant-centres, Kolo Muani et Woltemade, et aurait besoin d'un véritable avant-centre pour améliorer une équipe incomplète (et aussi pour mettre en valeur le Français et l'Allemand). Mais il coûte ces 60 millions, une somme élevée. Et Cardinale, lui, semble prêt à les dépenser ».