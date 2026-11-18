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Nicolò Tresoldi passe devant Endrick dans les plans de recrutement de l’AC Milan, qui cherche un nouvel attaquant pour le prochain mercato hivernal.

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L’international brésilien promet de rester fidèle au Real Madrid, tandis que l’Italo-Allemand veut rejoindre l’AC Milan : un souhait partagé par ses agents et sa famille.

Le joueur né en 2004 a déjà inscrit 18 buts cette saison avec Bruges (8 en championnat, 5 en Ligue des champions et 1 en Supercoupe de Belgique) et l’Allemagne Espoirs (4).

Tresoldi veut l’AC Milan et l’AC Milan veut Tresoldi, mais tous deux doivent composer avec Bruges. Fort d’un contrat courant jusqu’en juin 2029, le club belge préférerait le conserver au moins jusqu’à la fin de cette saison. Mais tout a un prix : selon La Gazzetta dello Sport, la mise à prix est de 60 millions d’euros, soit pratiquement le double des offres refusées l’été dernier.

Ces montants n’effraient pas le propriétaire de l’AC Milan, Gerry Cardinale, prêt à négocier en personne comme il l’a déjà fait pour Gonçalo Ramos et Diego Moreira.

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Avec l’objectif de renforcer encore l’équipe entraînée par Ruben Amorim dans la course à la qualification en Ligue des champions.

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Pour lui faire de la place, le jeune Italien Francesco Camarda serait prêté, éventuellement à l’étranger.

Le journaliste de La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti, écrit quant à lui : « Tresoldi est un attaquant jeune et talentueux. Nous ne l’avons pas encore vu dans une équipe plus ambitieuse que Bruges, mais le sentiment est qu’il possède les qualités pour s’imposer aussi au plus haut niveau. Bref, un joueur comme lui serait utile à tout le monde. Ce n’est pas un hasard s’il coûte une soixantaine de millions, ce qui n’est pas rien. Bien sûr, Tresoldi serait également utile à l’AC Milan, qui le courtise avec insistance et qu’il aimerait rejoindre, étant d’ailleurs supporter du club. »

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« Le problème, dans cette affaire, c’est que l’AC Milan vient d’acheter un autre avant-centre, Gonçalo Ramos, pour une somme importante : 75 millions. Certes, le Portugais a déçu jusqu’ici, du moins devant le but, mais sommes-nous sûrs qu’en lui ajoutant Tresoldi, l’AC Milan ne risque pas de gâcher un investissement tout juste réalisé ? Ce sont deux avant-centres, pas deux joueurs statiques dans la surface, mais tous deux sont faits pour jouer seuls devant. Il est légitime de s’interroger sur leur compatibilité et sur les effets positifs de deux opérations aussi coûteuses au même poste. »

« Une provocation : Tresoldi serait plus utile à la Juve qu’à l’AC Milan. Elle dispose de deux attaquants qui ne sont pas de véritables avant-centres, Kolo Muani et Woltemade, et aurait besoin d’un véritable avant-centre pour améliorer une équipe incomplète (et aussi pour mettre en valeur le Français et l’Allemand). Mais il coûte ces 60 millions, ce qui est beaucoup. Et Cardinale, lui, semble prêt à les dépenser. »