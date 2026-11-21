Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Nicolò Tresoldi a encore marqué, même si les buts de l’attaquant italo-allemand de Bruges ne sont plus vraiment une surprise.

Servi par Vetlesen à la 36e minute, le joueur né en 2004 a doublé la mise sur le terrain de Malines, lors de la douzième journée du championnat belge, quatre minutes après l’ouverture du score de Lemarechal sur une passe décisive de Vanaken.

Après avoir célébré son but près du poteau de corner, comme à son habitude, Tresoldi porte ainsi son total à 15 buts cette saison sous le maillot de Bruges : 9 en championnat, 5 en Ligue des champions et 1 en Supercoupe de Belgique, auxquels s’ajoutent les 4 inscrits avec l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Tresoldi figure sur les tablettes de l’AC Milan en vue du prochain mercato hivernal, comme alternative au Brésilien Endrick du Real Madrid.

Publicité Publicité

Désormais, le Bayern Munich serait lui aussi sur ses traces, alors que son avant-centre anglais Harry Kane souffre d’une blessure à la cheville qui a nécessité une opération et le tiendra éloigné des terrains pendant au moins trois mois.