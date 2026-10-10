C’était un contre d’école, si beau que même Jose Mourinho a sprinté jusqu’à l’amas de joueurs en liesse près du poteau de corner pour tomber dans les bras de son joker Vinicius Junior. Celui-ci avait participé à une attaque menée sur tout le terrain depuis le milieu de terrain et avait finalement marqué le 2-0 pour le Real Madrid contre Villarreal, sur une passe de Jude Bellingham (71e).

Mais ce qui, après la baisse de forme récente du Brésilien — un seul but cette saison, puis une place sur le banc lors du premier match après la trêve internationale — ressemblait à un petit conte de fées, s’est transformé peu après, du point de vue de Vini Jr., de Mourinho et du Real, en cauchemar.

Car pendant que le Bernabeu et les joueurs en blanc fêtaient encore l’action, l’arbitre de champ Isidro Diaz a vérifié le but et le déroulement de l’action sur l’écran au bord du terrain, avant de sortir le carton rouge pour Vinicius Junior.

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Qu’a fait Vinicius Junior face à Nathan Saliba sur ce contre ?

L’explication : lors du duel à la course au milieu de terrain, après que le Brésilien a décalé le ballon à gauche vers Bellingham, il s’est procuré l’avantage décisif dans son duel avec Nathan Saliba, de Villarreal, en tirant violemment une fois le Canadien par les cheveux. Saliba a alors été à ce point déséquilibré qu’il n’a plus pu suivre Vini.

La seule conséquence logique : annulation du but pour le Real et rouge pour voie de fait ou comportement antisportif pour l’attaquant. Ce dernier a réagi très vivement à son expulsion, d’abord totalement abasourdi, puis en colère. Antonio Rüdiger a dû retenir son coéquipier, avec l’aide d’Arda Güler, pour éviter qu’il ne s’en prenne trop à l’arbitre Diaz.

Malgré son infériorité numérique, le Real a défendu son avantage jusqu’au bout et n’a pas laissé le FC Barcelone, tenant du titre, creuser encore davantage l’écart au classement. Même sans son meilleur buteur Raphinha, le Barça a battu Getafe grâce à des buts d’Anthony Gordon (2e), Gabriel Jesus (30e) et Jules Kounde (73e). Avec un bilan parfait de 24 points, l’équipe de Hansi Flick est en tête de la Liga avec cinq points d’avance sur l’Atletico de Madrid (2-1 sur le terrain du D. Alaves) et six sur le Real Madrid.

L’homme du match pour le Real et Mourinho a été la recrue Yan Diomande. L’ancien joueur de Leipzig a inscrit son premier but pour les Merengue sur un service de Fede Valverde (63e). L’Ivoirien de 19 ans avait pris la place de Vinicius dans le onze de départ de Mourinho.