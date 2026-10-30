Galatasaray a signé vendredi soir une victoire convaincante en Süper Lig en battant Konyaspor 0-4. Mais l’attaquant de Galatasaray Leroy Sané n’était pas entièrement satisfait après la rencontre, comme le montrent des images tournées juste après le coup de sifflet final.

On y voit un cameraman faire lentement le tour de Sané tout en filmant l’Allemand, quelques instants après la fin du match.

Sané n’apprécie pas. Indigné, il lance au cameraman : « Va te faire foutre avec ta caméra ! »

Face à Konyaspor, Sané a dû se contenter d’un rôle de remplaçant : il a débuté sur le banc. Il est entré en jeu après une heure, à la place du buteur Yunus Akgün.

L’attaquant de 30 ans joue à Galatasaray depuis l’été dernier. Cette saison, il a disputé treize matches jusqu’ici, dont cinq comme titulaire. Il n’a pas encore été impliqué dans un but.

Galatasaray a donc signé samedi une victoire convaincante. Victor Osimhen, Akgün, Aleksey Batrakov et Rafael Leão, sur penalty, ont inscrit les buts.

Grâce à cette victoire, Galatasaray, leader, compte désormais cinq points d’avance sur Amedspor, deuxième. Ce dernier club a toutefois encore un match en retard. Konyaspor se trouve juste au-dessus de la zone de relégation, à la quinzième place.