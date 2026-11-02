« Très spécial ! » : Jude Bellingham franchit un cap incroyable tandis que le Real Madrid écrase le Racing Santander

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Jude Bellingham a franchi un cap avec le Real Madrid en inscrivant son 50e but pour le club lors d’une victoire sans difficulté (3-0) contre le Racing Santander. L’international anglais s’est réjoui d’avoir atteint cette marque, tout en soulignant l’importance de partager la responsabilité offensive avec ses coéquipiers de renom.

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Bellingham atteint la barre des 50 buts

Bellingham a franchi un cap historique dans sa carrière au Real Madrid en inscrivant son 50e but pour le club. Le milieu de terrain anglais a marqué le deuxième but lors d’une tranquille victoire 3-0 contre le Racing Santander.

Ce but symbolique confirme la place essentielle de Bellingham dans l’effectif riche en stars de Jos Mourinho. Il a également couronné une excellente semaine pour le club, après une large victoire à l’extérieur contre son grand rival, le FC Barcelone, au Camp Nou.

Un rêve particulier devenu réalité

Atteindre la barre des 50 buts a été un moment chargé d’émotion pour le talentueux milieu de terrain. Il a aussitôt souligné l’importance de cette réussite, tant sur le plan personnel que collectif.

« Atteindre les 50 buts avec le Real Madrid est très particulier », a expliqué Bellingham sur le site officiel du club. « Pas seulement pour moi et mes rêves, mais aussi pour l’équipe. »

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Une responsabilité offensive partagée

Tout en célébrant sa réussite personnelle, Bellingham a tenu à mettre en avant la force collective de l’attaque du Real Madrid. Il a rappelé que l’équipe compte plusieurs joueurs capables de faire la différence lorsque c’est nécessaire.

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« Il est très important que tous les joueurs marquent des buts et fassent la différence dans les matches, a-t-il ajouté. Parfois, ce sera Kylian Mbappé, Vini Jr, Arda Guler ou moi, mais l’important, c’est que tout le monde aide l’équipe. C’est ce qui compte le plus. »

Entretenir la dynamique victorieuse

Le Real Madrid cherchera maintenant à prolonger cette belle série malgré un calendrier chargé. Il se déplacera mercredi sur le terrain de l’AEK pour un match de Ligue des champions. Il affrontera ensuite Valence samedi en Liga.