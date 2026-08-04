Le transfert de l'attaquant ivoirien Yan Diomandé, du club allemand du RB Leipzig vers le Real Madrid, est entré dans sa phase décisive. Le club madrilène cherche en effet à finaliser l'opération dans les prochaines heures et à faire passer la visite médicale au joueur avant son départ pour le stage de préparation de son club actuel en Autriche.

Selon les informations révélées par le journaliste allemand Florian Plettenberg, de la chaîne « Sky Sport Allemagne », et relayées par le quotidien espagnol « AS », les nouvelles négociations entre le Real Madrid et le RB Leipzig connaissent des avancées notables, et Diomandé devrait signer son contrat avec le club madrilène dans les prochaines heures.

Une course contre la montre pour éviter le départ en Autriche

Le moment de la conclusion du transfert revêt une importance capitale pour le Real Madrid. Le club madrilène s'efforce en effet de faire passer la visite médicale à Diomandé le plus rapidement possible et d'éviter son départ pour le stage de préparation du RB Leipzig en Autriche, ce qui pourrait retarder les démarches de son transfert et perturber les plans de l'entraîneur portugais José Mourinho.

Toutes les parties concernées tiennent à conclure ce transfert tant attendu, alors que le Real Madrid souhaite renforcer ses rangs avec un joueur au fort potentiel, en particulier après deux saisons sans titre qui ont poussé la direction à rechercher des recrues de qualité.

Mourinho veut Diomandé immédiatement

Selon les informations qui circulent, la direction du Real Madrid vit des heures décisives pour boucler l'arrivée de Yan Diomandé dans la capitale espagnole. L'entraîneur portugais José Mourinho souhaite en effet intégrer le joueur aux entraînements de l'équipe immédiatement, afin de disposer de suffisamment de temps pour l'assimiler au système tactique avant le début de la nouvelle saison.

La direction du Real Madrid cherche à finaliser toutes les démarches juridiques et administratives dans les prochaines heures, en vue d'annoncer officiellement le transfert et de présenter le joueur aux supporters, une étape visant à renforcer les espoirs du club madrilène de retrouver sa domination sur les scènes nationale et continentale lors de la première saison complète sous la direction de Mourinho.