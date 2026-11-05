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Jose Mourinho a ouvertement déploré le calendrier chargé de son équipe après une courte victoire en Ligue des champions face à l’AEK Athènes. L’entraîneur portugais a révélé qu’il serait une nouvelle fois contraint de procéder à de nombreux changements avant un match crucial en championnat ce week-end.

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Mourinho gère une lourde charge de travail

Mourinho a ouvertement exprimé sa frustration face à un calendrier chargé et exigeant après une soirée européenne riche en rebondissements. Madrid a arraché une victoire 3-2 contre l’AEK Athènes à l’OPAP Arena lors de la quatrième journée de la Ligue des champions.

Ce résultat permet à l’équipe de rester en bonne voie sur la scène européenne, mais l’usure physique de l’effectif devient une préoccupation majeure. Pour faire face à l’enchaînement des rencontres dans plusieurs compétitions, l’entraîneur a dû largement remanier son onze de départ. Il a ainsi procédé à cinq changements par rapport au précédent match de championnat pour aborder ce déplacement européen délicat à Athènes.

Une large rotation inévitable

Le calendrier ne montre aucun signe d’accalmie à l’approche des mois d’hiver, particulièrement chargés. Le staff technique doit donc sans cesse remanier l’équipe pour éviter les blessures graves et une fatigue généralisée.

Mourinho a reconnu qu’il serait impossible d’éviter de nouveaux changements avant un autre match crucial ce week-end. Maintenir les joueurs dans la meilleure condition physique possible reste la priorité absolue des staffs médical et technique.

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« Nous avons changé cinq joueurs entre dimanche et aujourd’hui », a expliqué Mourinho lors de sa conférence de presse d’après-match. « Entre aujourd’hui et samedi, nous allons en changer quatre ou cinq. »

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Les déplacements pèsent physiquement

Cette nécessité de faire tourner l’effectif signifie que plusieurs joueurs de premier plan entreront et sortiront régulièrement du onze de départ. Mourinho a notamment cité Dean Huijsen, Ibrahima Konate, Aurelien Tchouameni et Arda Guler parmi les joueurs concernés par cet enchaînement exigeant.

Les contraintes liées aux déplacements à travers le continent pour les rencontres européennes accentuent encore la fatigue physique des joueurs. Le retour d’Athènes ne leur laisse que très peu de temps pour préparer leur prochain match.

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« C’est très difficile avec seulement deux jours et des matches à l’extérieur », a ajouté Mourinho, soulignant la difficulté de la situation. « Mais c’est comme ça. »

Un déplacement crucial en championnat

Les hommes de Mourinho doivent désormais récupérer rapidement et se reconcentrer entièrement sur le championnat. Un déplacement difficile les attend ce samedi au Mestalla, où ils affronteront Valence.

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Prendre trois points à l’extérieur sera essentiel pour leurs ambitions en haut du classement. Le Real Madrid occupe actuellement la troisième place de la Liga avec 27 points pris lors de ses 11 premiers matches de la saison.