Très bon face au Barça, Léo Dubois prend une option pour les Bleus

Léo Dubois a fait belle impression face au Barça mardi soir (0-0). De bon augure pour lui à quelques jours de la prochaine liste de Didier Deschamps.

La saison de Léo Dubois n’est pas vraiment un modèle de régularité mais le latéral droit a le mérite d’appuyer sur l’accélérateur au bon moment. Pour son club, d’abord, qui peut se satisfaire de le voir évoluer à haut niveau alors que s’amorce le virage le plus important de la saison. Puis pour l’équipe de France, ensuite, à laquelle il prétend naturellement. Sous les yeux de Guy Stéphan, mardi soir au Groupama Stadium face au FC Barcelone, l’ancien nantais a prouvé qu’il pourrait bien être un des prochains à intégrer le groupe des champions du monde.

Pourtant, il n’a pas été aidé par Traoré

Le premier quart d’heure n’a pourtant pas plaidé en sa faveur. Loin du porteur, il a souvent souffert des espaces laissés à Ousmane Dembélé qui a porté le danger quasiment chaque fois qu’il a touché le ballon. « On aurait pu jouer de meilleurs coups surtout en première mi-temps où dans notre pressing et dans nos distances d’intervention on aurait pu être meilleur », expliquait-il en zone mixte. Souvent laissé seul dans des situations de deux contre un, Léo Dubois a finalement répondu de belle manière aux problématiques posées par la triple menace Messi-Dembélé-Jordi Alba qui planait sur son côté droit.

Grâce à un volume de jeu impressionnant, un placement juste et des courses de repli bien senties, le latéral droit de 24 ans a montré l’étendue de ses qualités. Et même si sa présence dans la moitié de terrain adverse s’est raréfier au fil des minutes, l’apport défensif et le soutien sur l’axe droit de la défense centrale a beaucoup compté pour empêcher les Barcelonais de se balader trop facilement dans les 25 derniers mètres.

S’il n’était pas venu uniquement pour observer Léo Dubois, Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps présent dans les tribunes, a sans doute vu des choses qu’il espérait voir. Alors qu’une réflexion est actuellement menée par le staff des Bleus sur le poste de latéral droit, l’émergence du Lyonnais à ce niveau pourrait lui offrir le prochain nouveau ticket pour Clairefontaine. « J’ai de l’espoir pour les Bleus parce que c’est toujours un objectif dans un coin de ma tête. Mais il ne faut pas s’enflammer, c’est la régularité qui primera ». Cela tombe bien car depuis la mi-janvier, Léo Dubois a l’occasion de réellement enchaîner les matches pour la première fois depuis son arrivée à Lyon. En attendant la prochaine liste du sélectionneur français qui sera donnée début mars.