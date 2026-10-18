La Fédération royale marocaine de football a annoncé, ce dimanche, le programme de la sélection A lors de la prochaine trêve internationale.

La sélection marocaine affrontera le Niger lors de deux matches consécutifs, dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations.

La Fédération marocaine a révélé que la sélection A rencontrera le Niger lors de deux matches consécutifs, au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca et au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

La Fédération a indiqué dans un communiqué officiel que la première rencontre, comptant pour la troisième journée, se déroulera le 13 novembre prochain à partir de 20 heures, au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca (connu sous le nom de Donor), sous la direction de l'arbitre somalien Omar Abdelkader Artan, assisté de ses compatriotes Hamza Haji Abdi et Ali Mahmoud Mahad.

Le dernier match officiel disputé par le Maroc sur la pelouse du stade Donor remonte au 13 juin 2022 face au Liberia, rencontre qui s'était soldée par une victoire marocaine (2-0).

Quant au match de la quatrième journée, il se tiendra le 17 novembre au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, à partir de 20 heures, et sera dirigé par l'arbitre éthiopien Tewodros Mitiku, assisté de ses compatriotes Fasika Biru Yehualashet et Tigli Gezaw Belachew.