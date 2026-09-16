La rencontre entre Levante et l'Athletic Bilbao, qui devait se disputer ce soir au stade Ciutat de València, en Liga, a été reportée.

Le quotidien « As » a indiqué que la décision avait été prise en raison des fortes pluies qui ont commencé à s'abattre sur la ville.

Les joueurs ont effectué leur échauffement comme d'habitude, mais la pelouse du stade était impraticable.

L'agence météorologique espagnole (AEMET) avait émis une alerte orange concernant les fortes pluies dans la province de Valence.

Tout au long de la journée, le soleil et les nuages se sont partagé le ciel de Valence, mais une demi-heure avant le match, la pluie s'est mise à tomber abondamment, se mêlant au vent, trempant les quelques spectateurs présents dans le stade.

Le stade Ciutat de València dispose d'un toit qui couvre l'ensemble des tribunes, mais la quantité de pluie était telle que tout a été trempé.

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Le match devait débuter à 21h30 (22h30 heure du Caire), mais le tunnel menant à la pelouse était entièrement inondé.

À l'issue d'une réunion tenue dans le stade, les arbitres, la Ligue espagnole et les clubs sont convenus de reporter la rencontre, sans qu'une nouvelle date ne soit fixée.

L'Athletic Bilbao affronte Alavés samedi prochain, tandis que Levante se rend à Villarreal dimanche.