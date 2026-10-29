« Trent n’est plus le même depuis son départ » : Glen Johnson déconseille à Liverpool de faire revenir Alexander-Arnold, en difficulté et mis à l’écart au Real Madrid

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L’ancien défenseur de Liverpool Glen Johnson a mis en garde le club de la Mersey contre un retour à Anfield du latéral du Real Madrid Trent Alexander-Arnold, qui continue de connaître des difficultés en Espagne. L’ancien international anglais estime que son ancien club doit résister à la tentation de recruter à nouveau le joueur de 28 ans après son passage difficile au Santiago Bernabéu.

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Un ancien défenseur s’oppose à un retour à Anfield

Johnson estime que les supporters de Liverpool « ne voudraient pas voir » leur ancien joueur formé au club revenir dans le Merseyside, après la baisse de ses performances depuis son départ en 2025. Après avoir passé 20 ans dans le club de son enfance avant de partir libre pour relever un nouveau défi, le latéral droit n’a disputé que six matches de Liga cette saison. Sous les ordres de Jose Mourinho, il n’a été titularisé que quatre fois, toutes compétitions confondues.

La hiérarchie de Mourinho relègue l’Anglais au second plan

Si le défenseur a été un titulaire incontournable durant son passage en Premier League, riche en trophées, sa décision de laisser son contrat arriver à expiration à la fin de la saison 2024-2025 a suscité des réactions mitigées dans le Merseyside. Depuis son arrivée dans la capitale espagnole, l’international anglais est devenu le troisième choix de Mourinho au poste de latéral droit, derrière Federico Valverde et Denzel Dumfries.

Dans un entretien accordé à Betfred, Johnson, ancien latéral de Liverpool, a expliqué pourquoi le club devrait éviter de le faire revenir : « Ce n’est pas quelque chose que j’aimerais voir, parce que Trent n’est plus le même depuis son départ de Liverpool. Il était évidemment incroyable à Liverpool et, parfois, il vaut mieux en rester là. Je ne pense pas qu’il soit le même joueur qu’avant, car si c’était le cas, il jouerait au Real Madrid et nous n’aurions pas cette conversation. »

Son entrée en jeu lors du Clásico illustre son rôle secondaire

La place marginale du latéral à Madrid s’est confirmée lors de la récente victoire dans le Clásico contre le grand rival, Barcelone : il n’est entré en jeu que dans le temps additionnel de la seconde période pour aider son équipe à préserver sa victoire 2-1.

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Craignant qu’un deuxième passage dans le Merseyside ne ternisse l’image du défenseur auprès des supporters d’Anfield s’il ne retrouvait pas son meilleur niveau, Johnson a ajouté : « Je ne pense pas qu’il soit le même et, s’il revenait à Liverpool alors que les gens s’attendent à retrouver le Trent d’autrefois et que ce n’est pas le cas, il pourrait commencer à ternir l’héritage qu’il a laissé. Je n’aimerais pas voir ça et je suis presque sûr que les supporters non plus. »

Un tournant pour sa carrière à l’approche du mercato de janvier

Alors que Valverde et Dumfries le devancent nettement dans les plans de Mourinho, Alexander-Arnold aborde quelques mois décisifs pour tenter de relancer sa carrière à Madrid avant l’ouverture du mercato hivernal. S’il reste cantonné à de brèves entrées en jeu au cours des prochaines semaines, les spéculations sur un départ du Bernabeu en janvier ne feront que s’intensifier. Un retour chargé d’émotion à Anfield ne semble toutefois pas faire l’unanimité.