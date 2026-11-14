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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Avec le concours de

Trent Alexander-Arnold prend une décision sur son avenir au Real Madrid sur fond de rumeurs de retour à Liverpool et de prise de position de Jose Mourinho

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Trent Alexander-Arnold n’a aucune intention de tourner le dos au Real Madrid lors du prochain mercato de janvier, malgré une période difficile dans la capitale espagnole. L’international anglais a vu son temps de jeu limité sous les ordres de Jose Mourinho, ce qui alimente de nombreuses spéculations sur un éventuel retour à Liverpool chargé d’émotion.

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Romano clarifie la situation d’Alexander-Arnold sur le marché des transferts

Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a tenu à calmer les spéculations grandissantes sur l’avenir d’Alexander-Arnold au Real Madrid. Depuis son transfert très médiatisé en provenance d’Anfield il y a 18 mois, le latéral peine à retrouver le niveau de classe mondiale qui avait fait de lui une figure emblématique de la Premier League.

Interrogé sur ces rumeurs, Romano a indiqué à DAZN Bet España que les informations évoquant un départ du joueur cet hiver n’avaient actuellement aucun fondement. « Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs ont circulé sur la possibilité que Trent Alexander-Arnold quitte le Real Madrid lors du mercato de janvier. Certains articles en Angleterre ont évoqué un éventuel retour à Liverpool. Pourtant, il ne se passe absolument rien entre Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid et Liverpool », a confirmé Romano, écartant l’idée d’un retour dans le Merseyside.

Les choix tactiques de Mourinho alimentent les rumeurs de départ

L’arrivée de Mourinho au poste d’entraîneur a profondément changé la donne pour Alexander-Arnold à Madrid. Le technicien portugais a privilégié la solidité défensive cet été en recrutant Denzel Dumfries en provenance de l’Inter. Il s’est également appuyé sur la polyvalence de Federico Valverde.

Romano a détaillé cette concurrence au poste : « Trent respecte évidemment le club et y est attaché, mais cela appartient au passé. Il est entièrement concentré sur le Real Madrid et il n’y a eu absolument aucun contact ni aucune négociation avec Liverpool. Il est également important de clarifier la situation de Trent de manière plus générale. Ces dernières semaines, au Real Madrid, Fede Valverde a été le latéral droit le plus important lors des matches décisifs. Il peut jouer au milieu de terrain ou à droite : c’est donc un joueur capable d’occuper plusieurs postes. »

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Déterminé à réussir au Real Madrid

Malgré son absence du onze de départ lors de rencontres de premier plan, Alexander-Arnold ne serait pas prêt à renoncer à s’imposer en Espagne. Selon des sources proches du club, son attitude en coulisses est restée exemplaire. Le joueur est déterminé à se battre pour sa place et estime pouvoir encore contribuer de manière significative à la quête de trophées de son équipe dans plusieurs compétitions au cours de la seconde moitié de la saison.

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« Trent Alexander-Arnold ne baisse toutefois pas les bras. Il a encore joué lors de l’un des derniers matches du Real Madrid avant la trêve internationale, et Jose Mourinho est toujours très satisfait de lui. Quand Trent est sur le terrain, ses performances sont toujours très bonnes. Ses séances d’entraînement sont également du plus haut niveau et sont toujours appréciées par Mourinho », a ajouté Romano. Cela laisse penser que l’entraîneur accorde toujours de la valeur aux qualités techniques singulières que l’Anglais apporte à l’effectif.

Aucun départ en vue en janvier

Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Le Real Madrid semble vouloir conserver le joueur afin de disposer d’un effectif suffisamment fourni pour la dernière partie de la saison. Mourinho ne serait pas disposé à autoriser des départs majeurs en cours de saison et considère l’ancien joueur de Liverpool comme un élément essentiel de ses plans.

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« Je suis certain que Trent aura des occasions de jouer et obtiendra davantage de temps de jeu d’ici la fin de la saison. Il n’est pas non plus prévu qu’il parte lors du mercato de janvier. Mourinho veut conserver tous ses joueurs clés jusqu’à la fin de la saison, et Trent Alexander-Arnold en fait incontestablement partie. Le Real Madrid veut rester compétitif dans toutes les compétitions, c’est pourquoi Trent n’envisage pas de partir. Le club est également convaincu qu’il continuera d’être un joueur très important pour lui, d’ici la fin de la saison comme à l’avenir », a conclu Romano. Pour l’heure, le défenseur reste pleinement concentré sur Madrid.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

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