Trent Alexander-Arnold prend une décision sur son avenir au Real Madrid sur fond de rumeurs de retour à Liverpool et de prise de position de Jose Mourinho

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Trent Alexander-Arnold n’a aucune intention de tourner le dos au Real Madrid lors du prochain mercato de janvier, malgré une période difficile dans la capitale espagnole. L’international anglais a vu son temps de jeu limité sous les ordres de Jose Mourinho, ce qui alimente de nombreuses spéculations sur un éventuel retour à Liverpool chargé d’émotion.

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Romano clarifie la situation d’Alexander-Arnold sur le marché des transferts

Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a tenu à calmer les spéculations grandissantes sur l’avenir d’Alexander-Arnold au Real Madrid. Depuis son transfert très médiatisé en provenance d’Anfield il y a 18 mois, le latéral peine à retrouver le niveau de classe mondiale qui avait fait de lui une figure emblématique de la Premier League.

Interrogé sur ces rumeurs, Romano a indiqué à DAZN Bet España que les informations évoquant un départ du joueur cet hiver n’avaient actuellement aucun fondement. « Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs ont circulé sur la possibilité que Trent Alexander-Arnold quitte le Real Madrid lors du mercato de janvier. Certains articles en Angleterre ont évoqué un éventuel retour à Liverpool. Pourtant, il ne se passe absolument rien entre Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid et Liverpool », a confirmé Romano, écartant l’idée d’un retour dans le Merseyside.

Les choix tactiques de Mourinho alimentent les rumeurs de départ

L’arrivée de Mourinho au poste d’entraîneur a profondément changé la donne pour Alexander-Arnold à Madrid. Le technicien portugais a privilégié la solidité défensive cet été en recrutant Denzel Dumfries en provenance de l’Inter. Il s’est également appuyé sur la polyvalence de Federico Valverde.

Romano a détaillé cette concurrence au poste : « Trent respecte évidemment le club et y est attaché, mais cela appartient au passé. Il est entièrement concentré sur le Real Madrid et il n’y a eu absolument aucun contact ni aucune négociation avec Liverpool. Il est également important de clarifier la situation de Trent de manière plus générale. Ces dernières semaines, au Real Madrid, Fede Valverde a été le latéral droit le plus important lors des matches décisifs. Il peut jouer au milieu de terrain ou à droite : c’est donc un joueur capable d’occuper plusieurs postes. »

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Déterminé à réussir au Real Madrid

Malgré son absence du onze de départ lors de rencontres de premier plan, Alexander-Arnold ne serait pas prêt à renoncer à s’imposer en Espagne. Selon des sources proches du club, son attitude en coulisses est restée exemplaire. Le joueur est déterminé à se battre pour sa place et estime pouvoir encore contribuer de manière significative à la quête de trophées de son équipe dans plusieurs compétitions au cours de la seconde moitié de la saison.

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« Trent Alexander-Arnold ne baisse toutefois pas les bras. Il a encore joué lors de l’un des derniers matches du Real Madrid avant la trêve internationale, et Jose Mourinho est toujours très satisfait de lui. Quand Trent est sur le terrain, ses performances sont toujours très bonnes. Ses séances d’entraînement sont également du plus haut niveau et sont toujours appréciées par Mourinho », a ajouté Romano. Cela laisse penser que l’entraîneur accorde toujours de la valeur aux qualités techniques singulières que l’Anglais apporte à l’effectif.

Aucun départ en vue en janvier

Getty Images

Le Real Madrid semble vouloir conserver le joueur afin de disposer d’un effectif suffisamment fourni pour la dernière partie de la saison. Mourinho ne serait pas disposé à autoriser des départs majeurs en cours de saison et considère l’ancien joueur de Liverpool comme un élément essentiel de ses plans.

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« Je suis certain que Trent aura des occasions de jouer et obtiendra davantage de temps de jeu d’ici la fin de la saison. Il n’est pas non plus prévu qu’il parte lors du mercato de janvier. Mourinho veut conserver tous ses joueurs clés jusqu’à la fin de la saison, et Trent Alexander-Arnold en fait incontestablement partie. Le Real Madrid veut rester compétitif dans toutes les compétitions, c’est pourquoi Trent n’envisage pas de partir. Le club est également convaincu qu’il continuera d’être un joueur très important pour lui, d’ici la fin de la saison comme à l’avenir », a conclu Romano. Pour l’heure, le défenseur reste pleinement concentré sur Madrid.