Trent Alexander-Arnold harcelé sexuellement par une femme !

Trent Alexander-Arnold, a enduré une épreuve pénible au cours de l'année écoulée, luttant contre l'acharnement d'une harceleuse obsédée par le sexe

Traquée par une harceleuse, le défenseur de 26 ans a été contraint de prendre des mesures extrêmes pour assurer sa sécurité et sa vie privée. Les média locaux, dont The Sun, révèlent qu'Alexander-Arnold a ainsi été contraint de faire appel aux services d'un garde du corps et d'un détective privé, et de mettre en œuvre des mesures de sécurité complètes telles que le changement de son numéro de téléphone portable, l'installation de caméras de vidéosurveillance et la mise en place d'alarmes à son domicile.

Même son courrier fait désormais l'objet d'un contrôle méticuleux, une mesure de précaution contre le déluge de lettres et de documents obscènes envoyés par cette femme non-identifiée.

Traqué à son domicile

La situation s'est aggravée au point que la harceleuse s'est montré effrontément dans divers lieux fréquentés par la vedette de Liverpool, y compris sa résidence, le terrain d'entraînement du club et même ses restaurants préférés. Face à ce harcèlement incessant, Alexander-Arnold a été contraint d'adopter une approche plus discrète de sa présence publique, s'abstenant de partager ses allées et venues sur les plateformes de médias sociaux.

Ces événements alarmants surviennent à un moment crucial pour Liverpool, qui se prépare à affronter Chelsea lors de la finale de la Carabao Cup à Wembley. Malgré l'immense pression qui pèse sur le terrain et en dehors, la direction du club a assuré son joueur de son soutien indéfectible, s'engageant à rester à ses côtés tout au long de cette épreuve difficile.