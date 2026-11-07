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Trent Alexander-Arnold a rejoint le Real Madrid pour devenir son arrière droit titulaire, mais sous les ordres de Jose Mourinho, il voit désormais un milieu de terrain occuper ce poste à sa place. Le capitaine Fede Valverde y a de nouveau débuté à Mestalla et a ouvert le score d’une frappe puissante contre Valence, tandis qu’Alexander-Arnold et la recrue estivale Denzel Dumfries étaient une nouvelle fois absents du onze de départ.

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Valverde marque depuis son poste de latéral droit à Mestalla

Valverde était aligné au poste de latéral droit pour le déplacement du Real Madrid à Valence samedi, Alexander-Arnold et Dumfries étant tous deux absents du onze de départ de Mourinho. Le choix de l’entraîneur a semblé inspiré à la 28e minute : le coup franc de Kylian Mbappe a été repoussé par le mur, et le ballon est revenu dans les pieds du capitaine du Real Madrid.

Valverde a contrôlé le ballon à environ 20 mètres du but avant de décocher une puissante frappe à ras de terre dans les filets. Arda Guler a doublé la mise huit minutes plus tard, permettant aux visiteurs de rentrer aux vestiaires avec une avance de 2-0.

Le capitaine s’impose à un poste inhabituel

La prestation de Valverde ne s’est pas résumée à son but. Selon Sofascore, il a touché 32 ballons en première période, réussi 26 de ses 29 passes et n’a jamais été éliminé sur un dribble, tandis que le Real Madrid affichait 75 % de possession.

C’est un nouveau signe que l’expérience de Mourinho est devenue un choix durable. Valverde avait été repositionné pour la première fois au poste de latéral droit lors de la victoire 1-0 contre Villarreal le mois dernier. Depuis, il a débuté à ce poste contre Séville, le RB Leipzig et Barcelone, ainsi qu’à Mestalla.

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Le temps de jeu d’Alexander-Arnold se réduit

Ce changement pénalise surtout Alexander-Arnold. L’international anglais n’a disputé que 435 minutes toutes compétitions confondues cette saison, avec seulement quatre titularisations en Liga. Il est resté sur le banc lors des trois derniers matches de Ligue des champions du Real Madrid.

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Sa seule titularisation depuis le match contre Villarreal a eu lieu lors de la victoire 3-0 sur le terrain du Racing Santander, alors que Valverde était absent en raison d’une gêne musculaire. C’est une chute brutale pour un joueur qui avait disputé 30 matches la saison dernière malgré une série de blessures. Dumfries a lui aussi perdu sa place quelques mois seulement après son arrivée.

Quel avenir pour les latéraux écartés ?

Le Real Madrid restait sur sept victoires consécutives toutes compétitions confondues avant le coup d’envoi. Mourinho a donc peu de raisons de modifier une équipe qui gagne. Lors de sa conférence de presse avant le match contre le Racing, il a assuré : « Au final, tout le monde jouera. »

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Alexander-Arnold peut compter sur l’Angleterre. Thomas Tuchel ne l’avait pas retenu dans son groupe pour la Coupe du monde, mais l’a rappelé depuis. Il a disputé 90 minutes lors de chacune des deux victoires contre la République tchèque pendant la dernière trêve internationale. L’Angleterre affronte la Croatie jeudi.