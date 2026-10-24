Le sc Heerenveen a décroché trois points non sans difficulté samedi soir sur le terrain de l’ADO Den Haag. L’équipe de Robin Veldman s’est imposée 2-3 au terme d’un match spectaculaire, marqué par le doublé de Jacob Trenskow. Les Frisons semblaient se diriger vers une victoire tranquille, mais deux buts du remplaçant Nigel Thomas les ont contraints à lutter jusqu’au bout.

Dans des conditions météorologiques difficiles, Heerenveen a bien entamé la rencontre à La Haye. Les Frisons se sont montrés les plus dangereux en début de match, mais un tir de Maxence Rivera a été malencontreusement contré par son coéquipier Ringo Meerveld. L’ADO s’est également manifesté : le gardien Bernt Klaverboer a évité à son équipe d’être menée rapidement grâce à une excellente parade sur une tentative de Juho Kilo.

Après 24 minutes, Heerenveen a logiquement ouvert le score. Nolhan Courtens a traversé le milieu de terrain avant de servir Rivera, qui a adressé un centre tendu depuis le côté gauche. Plus prompt que son adversaire direct Gregoire Waem, Trenskow a poussé le ballon au fond des filets de près : 0-1.

Heerenveen a ensuite eu suffisamment d’occasions pour creuser l’écart avant la pause. Une belle passe de Meerveld a placé Courtens seul face au gardien Kilian Nikièma, mais le Belge de 19 ans a manqué sa frappe, qui est passée à côté. Dylan Vente a lui aussi eu une grosse occasion, mais Jonas Jensen-Abbew a empêché les Frisons de doubler la mise grâce à un contre décisif.

Six minutes après la pause, Heerenveen a fini par marquer de nouveau. Oliver Braude a trouvé Meerveld, qui a bénéficié de tout l’espace nécessaire pour frapper et envoyer puissamment le ballon dans le haut du but : 0-2. C’était une bonne nouvelle pour le milieu offensif, redevenu titulaire en l’absence de Levi Smans.

Les visiteurs n’ont toutefois guère eu le temps de profiter de leur avance confortable. L’entraîneur de l’ADO, Robin Peter, a fait entrer Nigel Thomas, et l’attaquant a eu besoin de moins d’une minute pour peser sur la rencontre. Klaverboer n’a pas réussi à maîtriser une frappe de Daryl van Mieghem, et Thomas a repris le ballon d’un demi-ciseau acrobatique : 1-2.

Ce but a complètement changé la physionomie du match. L’ADO a repoussé Heerenveen loin dans son camp et s’est procuré plusieurs occasions d’égaliser, notamment par Milan Hokke, Jalen Hawkins et Evan Rottier. C’est précisément alors que les Frisons étaient en grande difficulté que Trenskow a encore frappé, reprenant avec autorité un centre à ras de terre de Rivera à la 66e minute : 1-3.

Le match semblait alors plié, mais l’ADO n’a pas renoncé. À la 72e minute, un centre à ras de terre de Rottier a échappé à Klaverboer, permettant à Thomas d’inscrire facilement son deuxième but au second poteau : 2-3. Heerenveen a donc dû craindre une égalisation dans les dernières minutes, mais a tenu bon et est finalement reparti de La Haye avec les trois points.