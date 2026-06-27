Les réseaux sociaux, et en particulier la plateforme « X », ont viré à l’arène de la colère populaire après l’élimination de l’équipe d’Arabie saoudite de la Coupe du monde 2026, suite à un match nul et vierge contre le Cap-Vert. Ce résultat a précipité les « Verts » hors de la phase de groupes, déclenchant des appels à une refonte profonde du football saoudien.

Si plusieurs joueurs ont été pointés du doigt, c’est l’entraîneur grec Georgios Donis qui a concentré l’essentiel des critiques. De nombreux observateurs estiment qu’il n’a pas su gérer les rencontres face à l’Uruguay et l’Espagne, sans proposer de solutions techniques capables de pallier les lacunes de l’équipe sur le terrain. Dès le coup de sifflet final, les appels à son départ ont donc dominé le débat.

Les joueurs dans le viseur… Al-Dossari et Al-Khaibari sous le feu des critiques

La colère ne s’est pas limitée au staff technique, puisque plusieurs joueurs ont essuyé de vives critiques en raison de la baisse de leur niveau tout au long du tournoi, à commencer par le capitaine de l’équipe nationale, Salem Al-Dossari, que certains supporters estiment loin de son niveau habituel, après avoir échoué à mener l’attaque de l’équipe lors des trois matchs.

Abdallah Al-Khaibari a également été pointé du doigt : son jeu trop lent, ses passes arrière systématiques et son manque de passes en profondeur ont freiné la construction des attaques et privé l’équipe d’occasions dangereuses.

Des lacunes techniques exposées au grand jour

Les supporters estiment que l’élimination ne s’explique pas seulement par la rencontre face au Cap-Vert, mais par des lacunes techniques évidentes tout au long de la compétition, en particulier l’absence d’un avant-centre capable de conclure les occasions, de rivaliser avec les défenseurs et de conserver le ballon dans le dernier tiers.

Lire aussi… La fin du rêve… L’Arabie saoudite quitte la Coupe du monde après sa défaite face au Cap-Vert.

Les postes d’arrière latéral et d’ailier ont également révélé un déficit de performance, obligeant l’équipe à s’appuyer sur le collectif plutôt que sur des actions individuelles, faute de joueurs capables de faire la différence dans les duels.

Les erreurs individuelles dans les passes et le placement ont encore aggravé les difficultés de la sélection, tout comme le net déclin physique, notamment durant le dernier quart d’heure des matchs, période durant laquelle l’équipe aurait dû exercer une pression plus forte pour marquer, mais où elle s’est montrée incapable de rivaliser avec ses adversaires.

Le banc n’a rien changé

Les observateurs soulignent aussi l’inefficacité du banc, dont les entrées n’ont pas modifié le cours des rencontres, privant l’équipe d’un facteur X capable de renverser la vapeur dans les moments clés.

Des voix s’élèvent pour réclamer une révolution globale qui ne se limite pas à l’entraîneur

Si le nom de Donis est sur toutes les lèvres, de nombreux supporters estiment qu’un simple changement d’entraîneur ne suffira pas : la crise est plus profonde et exige une refonte globale, à commencer par la formation des jeunes talents, l’amélioration des processus de sélection et l’adoption d’une vision technique durable capable de bâtir une équipe compétitive.

En conclusion, les supporters estiment que l’épisode de la Coupe du monde 2026 doit marquer le point de départ d’une refonte complète de l’équipe nationale saoudienne afin d’éviter la répétition de ces échecs dans les compétitions à venir ; ils sont convaincus qu’en l’état actuel des choses, le même scénario se reproduira, quel que soit l’adversaire ou la compétition.