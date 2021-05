Traoré prêt à mettre fin aux rumeurs Liverpool et Barcelone en prolongeant à Wolverhampton

Un temps courtisé par les plus grands clubs européens, le joueur des Wolves devrait prolonger son contrat.

L'ailier des Wolves, Adama Traoré, est en pourparlers pour signer un nouveau contrat avec le club de Premier League. L'international espagnol envisageait son avenir ailleurs lorsqu'il a perdu sa place dans l'équipe à l'automne, mais il est maintenant prêt à signer de nouveaux termes après être redevenu un titulaire régulier ces dernières semaines.

Cependant, tout accord serait susceptible d'inclure un "gentleman's agreement" qui lui permettrait de partir si un plus grand club se manifeste pour le recruter et offre une certaine somme. Le contrat actuel de Traoré n'expire pas avant 2023, mais les Wolves sont désireux de lier le joueur de 25 ans à un accord à long terme. Selon les informations de Goal, les négociations sur un nouveau contrat semblent positives, les deux parties étant désireuses de parvenir à un accord dans les plus brefs délais.

Après avoir débuté 14 des 15 derniers matches, il a changé d'avis

Les choses étaient différentes plus tôt cette saison, cependant, lorsque Adama Traoré se retrouvait souvent derrière Pedro Neto et Daniel Podence dans l’ordre hiérarchique des Wolves après une chute de forme vers la fin de la saison précédente. À ce stade, l'ancien homme de Middlesbrough et d'Aston Villa était prêt à s'en aller.

Mais après avoir débuté 14 des 15 derniers matches, il a maintenant changé de position. Après avoir vendu Diogo Jota et Matt Doherty l'été dernier et perdu Raul Jimenez suite à une blessure à long terme, les Wolves seront désespérés de ne pas voir un autre joueur clé passer la porte de sortie de Molineux. La nouvelle de la volonté de Traoré de rester sera donc un énorme coup de pouce pour le patron Nuno Espirito Santo après une saison difficile largement passée dans la moitié inférieure de la Premier League.

Les compétences de dribbles de Traoré combinées à la force du haut de son corps en font un cauchemar pour les défenseurs adverses et il était l'un de leurs joueurs vedettes au cours de la première moitié de la saison 2019-20 avant l'arrêt lié au coronavirus. Liverpool, Manchester City et Barcelone ont été liés à un transfert pour Traoré dans un passé récent, il n'est donc pas surprenant qu'il fasse pression pour une sorte d'accord qui lui permettrait de s'en aller si une offre de l'un de ces clubs venait à se présenter dans le futur.