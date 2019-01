Transferts - Villarreal la joue comme Monaco

Villarreal la joue comme Monaco en réembauchant son coach pourtant limogé il y a moins de deux mois...

Relégable et sans succès en Liga depuis fin novembre, le "sous-marin jaune" espère ne pas couler en seconde péridoe et pour éviter ce scénario, le club espagnol a pris une décision des plus extrêmes qui évoque un peu le scénario vécu par Monaco en Ligue 1.

En effet, Villarreal a annoncé mardi limoger Luis Garcia et rappeler sur le banc Javi Calleja, viré il y a seulement 50 jours. L'ASM a, pour rappel, fait plus ou moins la même chose avec Leonardo Jardim et l'infortuné Thierry Henry.

"Il nous reste 17 matches (en Liga) et c'est la raison pour laquelle j'ai estimé que nous avions besoin d'une personne qui connaisse l'effectif et la situation actuelle du club et qui soit totalement impliquée", a expliqué le président Fernando Roig en conférence de presse dans des propos relayés par l'AFP. Entré en fonctions le 10 décembre 2018 en lieu et place de Calleja, Luis Garcia n'avait gagné qu'un seul match toutes compétitions confondues.