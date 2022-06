Transferts : rumeurs, départs et arrivées... Quel mercato pour l'OM cet été ?

Après avoir terminé deuxième du dernier exercice de la Ligue 1, l’OM a gagné en ambition. Et c’est pourquoi ses dirigeants tiennent à réussir leur mercato.

L’Olympique de Marseille sort d’une saison réussie, marquée par une présence en demi-finale d’une coupe européenne et la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Les Phocéens se réjouissent du travail accompli, mais sans se reposer sur leurs lauriers. L’idée, à présent, est de pouvoir enchainer et faire au moins aussi bien la saison prochaine. Avec la Ligue des Champions en ligne de mire, il sera impératif de se renforcer.

Les rumeurs d’un changement de propriétaire ayant été démenties, Frank McCourt devrait encore être aux manettes à Marseille, même si c’est à distance durant la plupart du temps. Et, bien sûr, c’est Pablo Longoria qui, en tant que président, aura la responsabilité de bâtir une équipe compétitive et taillée pour les joutes de la C1. L’Espagnol s’est déjà mis au travail. Avec des contraintes, certes, mais avec la détermination et le professionnalisme qu’on lui connait. Les supporters olympiens ont donc des raisons d’être confiants.

Des soucis administratifs à régler

Dans l’immédiat, le problème qui se pose pour l’OM c’est le passage devant la DNCG. Une fois de plus, les décideurs phocéens doivent apporter des garanties nécessaires concernant la gestion financière du club. Faute de quoi leur masse salariale sera encadrée. Ce qui ne sera pas idéal pour une formation qui vise haut. Longoria est, certes, connu pour faire des miracles mais avec des moyens limités, il risque de ne pas viser juste systématiquement.

Selon les informations de l’équipe, McCourt a récemment promis à son bras droit une enveloppe importante pour pouvoir mener à bien les plans qui sont tracés. Ça ne sera pas un luxe, d’autant plus que le mercato qui se profile pourrait être le dernier avant une interdiction de recrutement pendant un an. Une épée de Damoclès qui pèse au-dessus de la tête des Marseillais à cause de l’affaire Pape Gueye.

Un remplaçant pour Kamara et vite

Concernant les renforts souhaités, la priorité est de trouver un successeur à Boubacar Kamara. Le milieu international a été cédé à Aston Villa, et nul doute qu’il laissera un grand vide au sein de l’équipe s’il n’est pas correctement remplacé. Marseille ne peut se permettre des folies et c’est pourquoi les pistes Arturo Vidal (Inter) et Miralem Pjanic (Besiktas) ont été vite écartées. Par contre, s’il y a de bonnes affaires, les Olympiens vont tout faire pour en profiter.

Actuellement, et d’après les rumeurs qui circulent, deux joueurs sont en balance pour ce poste si important. Il y a l’international français de la Roma Jordan Veretout et il y a aussi le Brésilien Danilo Palmeiras. Le premier serait apprécié par Longoria, tandis que le second a les faveurs de l’entraineur Jorge Sampaoli. Les deux hommes vont devoir trancher.

Longoria veut de l’expérience

Lors du précédent mercato, la direction marseillaise avait essentiellement misé sur des jeunes pour donner un nouveau souffle à l’équipe. Les Under, Saliba, Guendouzi et De La Fuente sont notamment arrivés au club. Bien que le cru en question ait été florissant, il y a peu de chances pour qu’on reproduise le même schéma cet été. L’objectif désormais est plutôt de faire venir des éléments avec du vécu. Cela semble vital pour bien figurer dans la plus belle des compétitions européennes.

Pour l’instant, les noms de ces valeurs sûres visées n’ont pas fuité. La preuve certainement que les responsables phocéens travaillent discrètement. A moins qu’il n’y ait personne qui les a vraiment convaincus jusqu’à présent. Après tout, le mercato estival ne fait que commencer.

Arrivées certaines Départs certains Elmaz (Galatasaray), Gigot (Spartak Moscou, r.p.), Guendouzi (Arsenal, t.d.), Pau Lopez (Roma, t.d.), P. Ruiz (NEC Nimègue, r.p.), Under (AS Roma, t.d.) Saliba (Arsenal, r.p.), Harit (Schalke 04, r.p.), Bo. Kamara (Aston Villa), L. Perrin (Strasbourg). Arrivées probables Départs probables Veretout (Roma), Ali-Cho (Angers), Danilo (Palmeiras), Sinisterra (Feyenoord) Amavi, Caleta-Car, Dieng, Henrique, Lirola, Mandanda, Milik, Radonjic, Strootman.

L’OM garde espoir pour Saliba

Au-delà de la nécessité de recruter des joueurs de qualité, Marseille doit aussi essayer de conserver les bons éléments qu’il a en son sein. Kamara est parti, mais il subsiste l’espoir de pouvoir encore compter sur William Saliba lors de la saison à venir. L’international français est censé retourner à Arsenal après la fin de sa période de prêt. Cependant, les Gunners pourraient se résoudre à le céder de nouveau. Auquel cas, l’OM sautera certainement sur l’occasion.

Même s’ils ont quelque peu anticipé une séparation avec l’ancien stéphanois en allant chercher Samuel Gigot, les décideurs olympiens ainsi que le staff seraient très contents de pouvoir garder une année de plus le patron de leur arrière-garde. Dans ce secteur, on chercherait aussi à se débarrasser d’Alvaro Gonzalez. Il en est de même pour le milieu néerlandais Kevin Strootman, qui appartient toujours au club.

Les cadres ne bougeront pas en principe

Steve Mandanda et Arkadiusz Milik étaient aussi cités comme des candidats à un départ. Néanmoins, aujourd’hui, et à moins d’une grosse surprise, ces deux-là devraient poursuivre avec l’OM. Le gardien international a des touches avec Rennes, mais sa bonne fin de saison pourrait le convaincre de continuer avec son club de cœur. Quant au Polonais, la perspective de jouer la Ligue des Champions devrait lui faire oublier ses différends avec Sampaoli. Il sera donc encore au Vélodrome lors de la campagne à venir. Cela n’empêche pas cependant le club de viser un autre attaquant. L’arrivée de l’Angévin Mohamed Ali-Cho serait en très bonne voie.

Par ailleurs, Dimitri Payet sera bien toujours là, fidèle au poste. Il a été annoncé chez les Tigres, mais le Réunionnais s’est empressé de démentir. Sampaoli est heureux de pouvoir encore compter sur lui, de même que sur Guendouzi, l’autre satisfaction de la saison.