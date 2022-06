Transferts : rumeurs, départs et arrivées... Quel mercato pour l'OL cet été ?

Avec la venue prochaine d’un nouvel actionnaire, l’OL entrevoit le futur avec enthousiasme. En attendant que ce changement d’ère se concrétise, il convient de bien travailler durant l’été.

Une nouvelle ère démarre à l’Olympique Lyonnais. L’un des plus prestigieux des clubs français s’apprête à changer d’actionnaire majoritaire. Jean-Michel Aulas va céder la main et laisser la place à l’Américain Foster Gillett. Une passation de pouvoir n’est pas toujours synonyme d’un avenir plus prospère, mais dans le cas échéant il y a des raisons d’être optimiste. Le fils de l’ancien propriétaire de Liverpool débarque dans le Rhône avec l’intention de faire progresser Lyon et en faire une place forte du football français et aussi européen. Une volonté qui va de pair bien sûr avec le besoin d’investir. Le rachat des parts va couter 600M€, et il y aura aussi 100M€ réservés pour le mercato si l’opération est bouclée assez tôt.

A l’échelle de ce qui se fait en ce moment chez les grands du continent, il n’est pas sûr que cette somme permette à l’OL de se bâtir dès cette saison une équipe impressionnante. Et recruter beaucoup ne veut pas forcément dire le faire à bon escient. A Lyon, on ne le sait que trop bien, avec toutes les dépenses qui ont été faites durant les années écoulées sans qu’il n’y ait le résultat escompté.

Pour la deuxième fois en trois ans, les Gones vont d’ailleurs faire sans une participation européenne. Cela étant, le vent nouveau peut aussi être porteur d’idées révolutionnaires et de stratégies susceptibles de rompre avec ce qui faisait avant et qui avait conduit l’OL à sa perte. Les nombreux conflits polluant l’organigramme du club ont aussi entravé la marche en avant des Rhodaniens. Et on peut imaginer qu’avec un nouveau responsable aux manettes il y aurait une nouvelle direction de prise. Mais d’ici là, il est important de se montrer malin et en particulier pour tout ce qui concerne le mercato, aussi bien au niveau des arrivées que des ventes.

Lacazette, premier de cordée

L’Olympique Lyonnais n’a pas attendu longtemps avant de s’offrir sa première recrue estivale. Et quelle recrue ! Alexandre Lacazette, l’ancienne idole du Groupama Stadium, est revenu au bercail après un long séjour à Arsenal. Même s’il n’est plus très jeune et qu’il sort d’une saison compliquée à Londres, l’ancien international français devrait être d’un grand apport aux Gones. Avec son acquisition, Peter Bosz n’a plus à se soucier en ce qui concerne manque qu’il y avait au poste d’attaquant et qui l’avait conduit à courtiser l’Iranien Azmoun pendant deux mercatos. Lacazette lui offre cette solution, même si bien sûr il n’existe aucune garantie qu’il se montre aussi performant que lors de son premier passage au club.

Le recrutement de Lacazette n’a pas été la seule bonne nouvelle de ce début d’intersaison pour les Lyonnais. Il y a également eu la prolongation de contrat d’Anthony Lopes. Le Portugais a étiré son bail jusqu’en 2025 et au regard des prestations qu’il a livrées durant ces derniers mois, il est certain que l’OL réalise une très belle affaire en le conservant. D’autant plus qu’André Onana, une autre cible espérée par Bosz, a préféré ne pas venir dans le Rhône. Qui sait, d’ici quelques mois, il se peut même que les Gones soient contents que leurs plans initiaux ne se soient pas concrétisés.

L’OL cherche de l’expérience au milieu

La priorité pour l’OL aujourd’hui c’est de mettre la main sur un milieu défensif performant. Tanguy Ndombélé aurait pu être cet élément, mais l’international français a plutôt déçu durant ses six mois passés au club. Il n’est donc pas question de renouveler l’expérience, et encore moins racheter son contrat à Tottenham. D’après les rumeurs qui circulent, un autre Bleu est susceptible de le remplacer, en l’occurrence Corentin Tolisso.

Faire revenir Tolisso à la maison ne sera cependant pas chose aisée. Ce dernier a beau être libre après la fin de son contrat au Bayern, il n’est pas forcément chaud pour retrouver son club formateur. Ayant pour ambition de jouer la Coupe du Monde, il veut rejoindre une équipe où il peut disputer la Ligue des Champions. Plutôt que Tolisso, les responsables lyonnais pourraient, de fait, miser sur Moussa Sissoko (Watford) ou Jordan Veretout (AS Rome). Là aussi, il s’agit de deux joueurs passés par les Bleus et qui ont un excellent vécu au plus haut niveau.

Emerson ne sera pas conservé

Outre la signature d’un milieu performant, l’OL travaille sur le recrutement d’un latéral gauche. A l’instar de Ndombélé, l’Italien Emerson n’a pas vraiment donné satisfaction la saison dernière. Il devrait sans surprise retourner à Chelsea. Pour le suppléer, l’idée de Benoit Cheyrou, le responsable du recrutement, était de miser sur un jeune étranger. Or, les pistes explorées en ce sens, et qui concernent Tyrell Malacia (Feyenoord) et Owen Wijndal (AZ Alkmaar) se sont révélées être trop couteuses. On pourrait donc se rabattre vers des options moins onéreuses, comme celle qui mène au Turc Ridvan Yilmaz (Besiktas). Ce dernier a déjà été supervisé à plusieurs reprises, d’après ce que révèle L’Equipe.

Il n’y a pas que sur les côtés où l’OL doit amener du sang neuf. Dans l’axe de la défense aussi, il serait préférable de faire venir un ou plusieurs renforts. L’objectif étant de pallier le départ acté de Jason Denayer. Certes, Thiago Mendes a pu dépanner à ce poste et il y a aussi le retour de prêt de Sinaly Diomandé, mais un arrière central de plus ne serait pas de trop. Issa Diop de West Ham est ciblé dans cette optique.

L’OL doit aussi vendre avant d’acheter

En attaque, on ne devrait pas assister à de grands chambardements chez les Gones. Avec la venue de Lacazette et la prolongation probable du jeune Rayan Cherki, les options sont nombreuses dans ce secteur, à moins qu’il y ait des départs enregistrés. Cela étant, le club cherche tout de même à s’offrir un ailier performant. L’idéal serait de pouvoir garder le Brésilien Tetê, qui s’était engagé gratuitement pour les 3 derniers mois de la saison. Mais, depuis, il est retourné au Shakhtar et le club ukrainien demande au moins 25M€ pour ses services. A moins que les nouveaux propriétaires ne débarquent rapidement et injectent de l’argent dans les caisses du club, c’est un peu trop cher pour l’OL.

Bien sûr, et cela va sans dire, les renforts que l’OL va pouvoir s’offrir, ainsi que leur nombre, dépendront également des ventes. Sans la manne financière liée à une participation européenne, la marge de manœuvre demeure réduite. Les candidats à un nouveau challenge sont nombreux, tels que Lucas Paqueta (Newcastle ?), Houssem Aouar (Roma ?), Moussa Dembelé (Dortmund ?), mais il est certain aussi qu’il ne peut y avoir non plus des ventes en masse, sous peine d’affaiblir l’équipe. Après tout, on ne sait pas non plus si on gagnera en change avec les transfuges qu’on récupérera en retour.