Transferts, Rami : "Pas de MLS, je reste à l'OM"

Présent lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Adil Rami a annoncé qu’il souhaitait rester à Marseille la saison prochaine.

Le défenseur marseillais Adil Rami a balayé les rumeurs d'un départ en , ce dimanche en marge de la cérémonie des trophées UNFP, lui qui, à 33 ans, sort d'une saison indigente à Marseille, où il est arrivé à l'été 2017. Le défenseur champion du monde 2018 avec les Bleus était annoncé sur le départ, notamment du côté du championnat nord-américain.

"Pas de MLS ou je ne sais quoi"

«Il y a pas mal de choses qui se disent en ce moment, des gens qui disent que je vais sans doute quitter l'OM. Peu importe les critiques, j'ai pour habitude de rebondir: je compte bien rester à l'OM, je compte bien péter la baraque», a déclaré le champion du monde 2018.

«Pas de MLS, pas de je ne sais quoi, a-t-il également indiqué. Je suis triste, je m'en veux. Je suis déçu de plein de choses cette saison, je suis déçu de ne pas avoir assez aidé le coach, le club et les supporters.», a estimé le défenseur de l'OM, qui a profité de la soirée pour évoquer le rôle des arbitres et leur rendre hommage : "Je veux prouver au monde du sport que les arbitres sont très importants et que l'on est ensemble", a-t-il louangé.

Adil Rami : "Je suis venu remettre un prix, je ne risquais pas d'en avoir un"

Rami a également amusé la galerie en annonçant : "Je suis venu remettre un prix, je ne risquais pas d'en avoir un. J'ai beaucoup de points commun avec Ronaldo, le brésilien. Mais pas la vitesse. A la vitesse, je préfère le ralenti de Pamela Anderson".