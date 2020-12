Transferts - Raiola sur Haaland : "Quand il quittera le club, ce sera par ambition"

Faisant le bonheur du Borussia Dortmund depuis près d'un an, Erling Haaland suscite les convoitises. Son agent a donc fait le point sur sa situation.

Mino Raiola, le célèbre agent de joueurs, a lâché une bombe, lundi. Interrogé sur l'avenir de Paul Pogba dans un entretien accordé au quotidien italien Tuttosport, le conseiller de l'international français, réputé pour ses sorties médiatiques parfois hasardeuses, a déclaré : "Pogba et , c'est fini."

Une sortie médiatique qui a fait beaucoup de bruit, en comme en . Néanmoins, c'est surtout Outre-Manche que ces déclarations ont fait l'effet d'une bombe. Jamie Carragher, ancien joueur de aujourd'hui devenu consultant, s'est notamment emporté, parlant de "honte" à propos du duo Paul Pogba - Mino Raiola.

"Débarrassez-vous de lui ! Je le dis depuis un an. C’est le joueur le plus surcôté que j’ai vu dans toute ma vie. Ces deux-là (Raiola et Pogba) sont une honte. Nous regardons tous l’agent et nous allons demander à Pogba ce qu’il en pense. Mais aujourd’hui, les agents ne sont pas que des agents. Ils sont comme des parents, des conseillers financiers, des amis, ils partent en vacances avec les joueurs. Ces deux-là sont très proches. Pogba savait donc parfaitement ce que Raiola allait dire", a-t-il déclaré sur Skysports.

"Erling veut gagner la "

Mais Mino Raiola ne s'en est pas arrêté au cas de Paul Pogba dans son entretien accordé à Tuttosport. L'agent le plus influent du monde a aussi évoqué celui de Erling Haaland, jeune attaquant norvégien du qui ne s'arrête plus de marquer depuis son arrivée en . Suscitant forcément les convoitises...

"Il est comme Ibra quand il avait 20 ans. Solskjaer est un bon gars, mais il s'est trompé quand il a dit qu'Erling était comme Lukaku ... Ce serait mieux si Solskjaer pensait à un moyen de faire jouer Pogba comme un champion, au lieu de parler de Haaland. Erling est comme un tableau, il est comme "Le cri" de Munch car il provoque la panique chez les défenseurs. Il m'a appelé après avoir été remplacé à la 85', il avait marqué quatre buts, mais voulait en marquer un autre. Il était furieux ! Il veut être le meilleur", a confié Mino Raiola.

Destination Madrid dans les prochains mois ? Pas si vite... "Je ne peux pas parler de la clause de libération de Haaland. Les rumeurs qui disent que le le veut ? Ce n'est pas nouveau... Mais il est très heureux au Borussia Dortmund. Erling veut gagner la Ligue des champions. Quand il quittera le club, ce sera par ambition, pas pour l'argent", a ensuite assuré le représentant d'Erling Haaland. Une chose est sûre, le Borussia Dortmund, bien que très performant, deviendra rapidement trop petit pour lui.