Transferts, Quand Zinédine Zidane encense Eden Hazard: "Je suis fan"

Eden Hazard apprécie Zizou, mais le coach français du Real aussi a une prédilection pour l'ailier belge de Chelsea...

Eden Hazard au ? Le feuilleton ne cesse de s'épaissir au fil des saisons. Le club merengue prépare un mercato estival gargantuesque après une saisons de transition des plus décevantes et le joueur belge est un grand admirateur du coach français du Real, un certain Zinedine Zidane.

Une admiration réciproque

Mais qu'en pense l'intéressé ? "Honnêtement, en ce moment, je ne pense qu’à tous les jours", a récemment indiqué le joueur des Blues dans une interview accordée à VTM. "Là, pendant une semaine je vais penser à l’équipe nationale. Mais quand je rentrerai à Chelsea, je ne penserai qu’à Chelsea. Je ne vais pas penser à ce qu’il va se passer dans deux, trois, quatre ou cinq mois. Parce que je ne sais pas. On verra", a ensuite précisé le joueur de Chelsea, qui préfère rester évasif, sans jamais écarter un éventuel départ à Madrid.

Convié à s'exprimer sur celui que d'aucuns considèrent comme le meilleur joueur belge de l'Histoire, Zinédine Zidane n'a pas tari d'éloges à son sujet. "Je suis un fan d'Eden. De tous les joueurs belges, c'est celui qui me donne le plus de plaisir quand je suis devant un match des Diables Rouges", a admis le coach du Real Madrid dans les colonnes du Sport/Foot Magazine de cette semaine. Un opus consacré au milieu des Diables..

Pour rappel, la sélection belge l'a emporté à Chypre (0-2) pour sa deuxièmesortie en qualifications en vue de l' de football dimanche soir à Nicosie. Eden Hazard, 28 ans, a dignement fêté sa centième sélection en ouvrant la marque dès la 10e de jeu (0-1) pour inscrire, à titre personnel, son 30e but pour les Diables Rouges, devenant le deuxième buteur belge de l'histoire, égalant Bernard Voorhoof et Paul Van Himst.