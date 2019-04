Transferts - Paul Pogba penserait de plus en plus à un départ

Selon les indiscrétions du journal L'Equipe, le départ de Paul Pogba au Real Madrid l'été prochain serait déjà programmé.

Paul Pogba n'avait ni apprécié l'élimination indigente en aux mains du Barça, ni la défaite humiliante en championnat contre , après laquelle il s'était d'ailleurs lâché au micro de Sky Sports.

Un départ "programmé"

"Ce n’est pas bon pour , pour l’histoire du club ou pour les fans. Ce que nous avons fait n’est pas bon du tout. Sans être irrespectueux et je ne manque pas de respect à Everton, mais la façon dont on a joué... Ma performance personnelle, celle de l’équipe, celle de tout le monde a été irrespectueuse. Nous ne nous sommes pas respectés ainsi que le club et les supporters (...) On peut perdre des matches, mais avec une bonne performance et de la fierté sur le terrain", avait notamment tancé le milieu champion du monde.

Un champion dragué par un autre champion ces dernières semaines par conférences de presse interposées. En effet, tout le monde l'aura remarqué ces derniers jours, le boss du Zinedine Zidane n'aura eu de cesse de couvrir d'éloges l'ancien turinois depuis son retour à la tête du Real Madrid.

L'article continue ci-dessous

Selon les informations du journal L'Equipe, Pogba aurait confié à certains de ses coéquipiers mancuniens sa "lassitude et son envie d’ailleurs". Les officiels de Manchester United ne voudraient plus fournir davantage d'efforts pour retenir le joueur et ne seraient pas forcément contre un départ pour le prix idoine. D'autant que dans un an, il ne restera plus qu'une année de bail à l'international tricolore.

Toujours selon le quotidien, seuls le Real Madrid et le auraient les reins assez solides pour se payer le milieu de terrain. La et le Barça seraient désormais hors-course. Pour rappel, Pogba avait confié en mars dernier lors d'un rassemblement des Bleus que le Real Madrid avait toujours constitué un "rêve" pour lui : "Jouer au Real est un rêve pour tout enfant, pour tout joueur de foot.", avait-il tonné.