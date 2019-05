Transferts, Luka Jovic révèle ses destinations préférentielles

Luka Jovic, l'attaquant international serbe, a dévoilé l'identité des championnats qui attirent le plus.

Luka Jovic, le brillant attaquant de l' et de la sélection serbe, a beaucoup d'admirateurs du côté de l' (le Barça, le Real). Cependant, le championnat ibérique n'est pas celui qui le tente le plus. Dans un entretien accordé à Welt am Sonntag, il a indiqué qu'il se voyait plus continuer en ou en .

"D'après mon expérience en Europa League, je dirais que d'autres ligues en Europe me conviennent mieux à ma façon de jouer au football", a-t-il d'abord confié, "sur le plan physique, la est très exigeante, et après les matches contre ou l' , j'avais personnellement le sentiment que je me sentirais mieux en ou en . La manière dont les équipes y jouent me convient mieux. "

"Je veux me rester face aux meilleurs"

Auteur de 17 réalisations en 30 matches de cette saison, l'ex-sociétaire de l'Etoile Rouge de Belgrade est impatient de se confronter aux meilleurs. "Je suis impatient de voir mon niveau comparé aux meilleurs joueurs du monde. Une chose est claire : je veux réussir ma carrière", a-t-il lâché.

Il y a quelques jours, la presse ibérique a fait savoir que Jovic était l'une des priorités de Zinedine Zidane comme recrue du Real, mais que le montant exigé par Francfort pour sa libération (100M€) a été jugé trop élevé pour les décideurs castillans.