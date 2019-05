Transferts - Ludovit Reis, un jeune espoir néerlandais au Barça

Le FC Barcelone devrait mettre la main sur une jeune pépite néerlandaise, répondant au nom de Ludovit Reis.

Frenkie De Jong ne sera pas le seul Néerlandais à rallier le lors de la prochaine intersaison. C'est aussi le cas d'un jeune milieu de terrain du FC Groningen. Il s'appelle Ludovit Reis (18 ans), et on lui prédit un avenir des plus radieux dans son pays.

C'est l'agent du joueur, un certain Aleksandar Bursac, qui a révélé cette information ce samedi. Reis ralliera la Catalogne dès l'issue de l'exercice en cours, et après avoir disputé 34 matches dans l' , dont le premier qui remonte à il y a deux ans déjà alors qu'il n'avait que seize ans. "Les clubs ont conclu un accord. Ce week-end ou lundi, nous saurons quand nous pourrons nous rendre à Barcelone pour effectuer le transfert", a déclaré à le représentant de la pépite hollandaise à Algemeen Dagblad. Le montant de la transaction s'élèverait à 7,7M€ d'après De Telegraaf.

Il devrait débuter avec le Barça B

Le milieu de terrain de 18 ans va donc filer à Nou Camp. Néanmoins, il est peu probable qu'il évolue avec l'équipe première dès la saison prochaine. Afin de s'aguerrir aux joutes espagnoles et s'adapter à son nouvel environnement, il devrait d'abord évouler avec la réserve blaugrana en Segunda Division. "Nous voulons que l'entraîneur principal voit Ludovit à l'entrainement. Il aura ainsi une idée de ce qu'il peut faire et de sa capacité à atteindre le niveau de Barcelone."

Reis, qui est natif de Haarlem, n'a pas encore joué avec l'équipe nationale néerlandaise. En revanche, il compte plusieurs capes avec les moins de 19 ans Oranje.

À noter que le FC Groningen est le club où un certain Virgil Van Dijk a effectué ses grands débuts professionnels. La formation locale a donc déjà fait ses preuves et la direction du Barça espère donc avoir également flairé le bon coup en misant sur le prometteur Reis.