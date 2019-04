Transferts - Le pont d'or proposé par le Real Madrid à Eden Hazard

Eden Hazard, toujours annoncé au Real Madrid, pourrait devenir l'un des joueurs les mieux payés du monde.

Eden Hazard au , c'est la saga de l'été aux multiples rebondissements et au casting de rêve qui va coûter très cher à produire. C'est ce qu'affirment les médias anglais, évoquant un salaire mirifique. Le plus élevé du vestiaire merengue.

Ainsi, le Real Madrid ne devrait pas hésiter à investir pour attirer le Diable Rouge. D'après des indiscrétions signées The Sun, l'ancien lillois pourrait tout simplement devenir le joueur le mieux payé du club qui se targue d'être le plus riche et le plus prestigieux de la planète football.

De quoi faire descendre l'international gallois Gareth Bale de son piédestal, lui qui émarge à 17 millions d'euros par année et que Eden Hazard pourrait d'ailleurs reléguer sur le banc en cas d'arrivée dans la capitale espagnole. De quoi faire du virevoltant ailier de le quatrième joueur le mieux payé au monde. Rien de moins.

Le Sun avance même des chiffres, parlant d'un salaire culminant à 460.000 euros par... semaine, soit près de 24 millions d'euros par an. Le bail, d'une durée de cinq ans, représenterait donc près de 120 millions d'euros. Mais ces émoluments ne sont que la partie visible de l'iceberg doré que représente l'offre madrilène.

En effet, les dirigeants merengue prévoient des primes hallucinantes s'approchant des 17 millions d'euros. Des bonus classiques de performance et autres trophées décrochés. On ne parle même pas des contrats publicitaires...

Le club se serait aussi engagé, selon certaines publications ibériques, à trouver un domicile à Eden Hazard avant qu'il ne débarque en . Si les dirigeants merengue sont sur la même longueur d'onde avec le joueur et son entourage Le Real Madrid doit encore s'entendre avec Chelsea, qui réclame environ 100 millions d'euros pour son joueur.