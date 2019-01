Transferts - Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes en Europe : les dates à savoir

Dans la plupart des pays européens, le marché des transferts a débuté. Voici quelques informations pratiques.

Comme chaque année, le mercato hivernal a débuté ce 1er janvier avec la possibilité pour les clubs européens d'effectuer des modifications pour leurs effectifs. Ainsi les équipes peuvent se renforcer en recutant de nouveaux éléments mais également décider de vendre ou prêter des joueurs en manque de temps de jeu.

Quelques dossiers sensibles vont agiter ce mois de janvier avec notamment les deux pépites de l'Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt, sur le devant de la scène. Les situations de Mesut Özil (Arsenal) et d'Isco (Real Madrid) sont également susceptibles de faire les gros titres. Enfin, l'échange entre Gonzalo Higuain (AC Milan) et Alvaro Morata (Chelsea) pourrait être un sacré coup de tonnerre s'il intervenait.

Les dates du mercato d'hiver

Allemagne : 1er janvier – 31 janvier (18h00)

Angleterre : 1er janvier – 31 janvier (18h00)

Belgique : 1er janvier – 31 janvier (23h59)

Espagne : 2 janvier – 31 janvier (23h59)

France : 1er janvier – 31 janvier (23h59)

Italie : 3 janvier – 31 janvier (20h00)

Portugal : 1er janvier – 31 janvier (0h59)

Russie : 23 janvier – 22 février (23h59)

Turquie : 4 janvier – 31 janvier (21h59)

Ukraine : 30 janvier – 1er mars (23h59)