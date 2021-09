Transferts : Le Barça s'offre un jeune prodige turc

Le FC Barcelone s'active pour le futur Le club catalan vient de s'offrir un jeune prodige turc.

Le FC Barcelone est en crise en ce moment, mais il faut quand même prévoir et organiser l'avenir.

Le Barça en pleines difficultés financières

Dans cette optique, le club catalan a annoncé la signature du jeune footballeur turc Emre Demir, 17 ans, en provenance de Kayserispor pour 2 millions d'euros selon Marca.

Il terminera la saison avec son club actuel avant de rejoindre le FC Barcelone B la saison prochaine pour un contrat qui durera jusqu'en 2027.

L'adolescent a une clause libératoire de 400 millions d'euros dans son contrat au Camp Nou, et est très apprécié. Il a fait ses débuts en Superliga à seulement 15 ans et est le plus jeune joueur à avoir marqué dans l'histoire de la compétition.

La première équipe de Barcelone est en Andalousie ce soir, en déplacement au Ramon Carranza où elle affronte Cadix en Liga.

Ce n'est pas un bon moment à Barcelone, Joan Laporta, le président, est à couteaux tirés avec Ronald Koeman, l'entraîneur. La tension est forte car les Blaugrana ont du mal à faire décoller l'ère de l'après-Lionel Messi dans un contexte de difficultés financières.