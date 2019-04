Transferts - La femme et agent d'Icardi le confirme : "Mauro reste à l'Inter"

Sondée sur l'avenir de Mauro Icardi, Wanda Nara, la femme et agent du joueur, a affirmé que l'attaquant argentin allait rester à l'Inter.

La fin du long et sinueux feuilleton concernant un éventuel départ de Mauro Icardi de l' ? Cela y ressemble asez fortement. Questionnée à propos de l'avenir de son mari dans l'émission italienne la Striscia la notizia, Wanda Nara, femme et agent de l'attaquant international argentin, a annoncé que le joueur ne quittera pas l'Inter Milan la saison prochaine.

Mercato - Le PSG intéressé par Icardi pour 70 M€ ?

Outre le qui selon la presse espagnole s'est intéressé à l'international albiceleste, Football indique également que le PSG souhaitait s'offrir Icardi en cas de départ d'Edinson Cavani (qui est sous contrat jusqu'en juin 2020) en fin de saison. C'est donc une fin abrupte pour ces deux pistes, à moins d'un ultime et totalement inattendu rebondissement de situation estival alors que plusieurs autres écuries européennes, parmi lesquelles la Juve et l' , étaient également sur les rangs.

L'article continue ci-dessous

En attendant, Wanda Nara, redoutable femme d'affaires, a expliqué pourquoi Icardi ne bougera pas à l'ouverture des portes du mercato d'été, qui par ailleurs approche à grands pas : « Notre famille est intériste. Nous sommes à Milan et nous allons y rester. J'en suis à 100 % sûre. Nous avons même déjà renouvelé l'inscription de nos enfants à l'école. Vont-ils lui rendre le brassard de capitaine ? Nous verrons, ce ne serait pas un problème », a-t-elle dit.

Début février, l'attaquant argentin s'était, on s'en souvient, vu retirer le brassard de capitaine, avant d'être absent du groupe plusieurs semaines. Pour rappel, Mauro Icardi possède une clause libératoire fixée à 110 millions d'euros. La presse italienne avait indiqué, au plus fort de bisbille entre Icardi et les dirigeants nerazzuri, que ces derniers étaient disposés à le laisser partir pour la bagatelle de 75 millions d'euros.