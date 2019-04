Transferts - Jackpot pour les intermédiaires en Premier League

Les agents et autres intermédiaires ont reçu un véritable jackpot en Premier League selon des chiffres récemment révélés.

Les formations issues du championnat anglais ont dépensé la bagatelle de 261 millions de livres (304 M EUR) en commissions d'agents lors des deux dernières fenêtres du mercato. Au total, en incluant les équipes des divisions inférieures, le football anglais a dépensé 318 millions de livres (371 M EUR) en commissions d'agents. Un chiffre complètement hallucinant et bien entendu sans commune mesure avec ce qui se pratique dans le reste du Top 5 continental.

Une augmentation exponentielle

On parle donc ici d'une augmentation exponentielle de l'ordre de 25% par rapport à l'année précédente, selon des chiffres publiés par la Fédération anglaise (FA) ce jeudi.

Dans les sommets on retrouve le club de , incidemment leader actuel de , qui se hisse en tête avec 44 millions de livres (51 M EUR), après les arrivées à grand bruit d'Alisson Becker, Naby Keita, Fabinho et Xherdan Shaqiri. Des chiffres valables sur la période s'étalant du 1er février 2018 au 31 janvier 2019.

Ils ne sont jamais très loin quand on parle de transferts onéreux : les Blues de s'installent à la seconde place de ce clasement très spécifique avec 31.5 millions d'euros dépensés sur la même période, alors que complète le podium avec la bagatelle de 28 millions investis alors que la course au titre est plus intense que jamais de l'autre côté de la Manche avec une certaine réaction insolite de la part de Pep Guardiola.

Les frères ennemis de City, , arrivent au pied du podium avec 24,5 millions d'euros dépensés.

Le timing de la révélation de ces chiffres de la part de la FA n'est pas du tout innocent. En effet, ces données ont été révélées juste avant une réunion entre les clubs de Premier League sur les moyens de réduire les frais liés aux représentants et autres intermédiaires.

Les solutions mises en avant jusqu'ici sont l'interdiction de la double représentation (une pratique qui permet aux agents de représenter à la fois le club acheteur et le club vendeur), le plafonnement des frais et la réintroduction d'un examen pour devenir agent.