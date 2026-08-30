Autres infos et rumeurs mercato :

La star du Liverpool FC aurait donné son accord à Manchester City

Un transfert en Allemagne écarté : le Real Madrid recrute un nouveau milieu de terrain

Le HSV serait intéressé par un candidat à la vente du Bayern

Mercato, actus : Ritsu Doan va-t-il rester à l’Eintracht Francfort ?

À l’Eintracht Francfort, de nombreux mouvements se profilent encore dans l’effectif. L’attention se porte notamment sur Ritsu Doan.

L’ailier japonais se serait entendu avec Al-Ittihad pour une collaboration. C’est ce que rapporte Sky. Francfort aurait également été informé de cet accord. Il y a seulement quelques jours, des rumeurs avaient déjà émergé selon lesquelles Doan devait remplacer Moussa Diaby, parti au Bayer Leverkusen, à Al-Ittihad.

En Arabie saoudite, Doan pourrait apparemment toucher un salaire annuel net de neuf millions d’euros. Dans le même temps, Francfort a reçu une offre de 18 millions d’euros. Reste à savoir si les deux clubs parviendront encore à s’entendre sur un transfert d’ici au deadline day.

Outre Doan, quatre autres joueurs de l’Eintracht pourraient quitter le club d’ici mardi. Le défenseur central Arthur Theate est proche d’un prêt au FC Bologne. Un départ se dessine également pour Jean-Matteo Bahoya, l’ailier pouvant rejoindre Hull City.

Hugo Larsson est lui aussi associé à un départ. Le milieu de terrain a eu des discussions avec deux clubs anglais, dont Crystal Palace. L’identité du deuxième prétendant varie selon les sources. Transfermarkt.de cite le FC Brentford, tandis que Sky évoque le FC Fulham.

Un transfert pourrait également se concrétiser pour Niels Nkounkou. Le latéral gauche est associé au club de Ligue 1 de l’OGC Nice et pourrait ainsi revenir dans son pays.

Getty Images

Mercato, actus : Jamie Leweling serait dans le viseur de l’AS Rome

L’AS Rome s’est renseignée auprès du VfB Stuttgart au sujet de Jamie Leweling. Selon les informations de Sky Italia , les Italiens ont présenté aux Souabes un modèle concret : un prêt de cinq millions d’euros avec une obligation d’achat de 35 millions d’euros ensuite. Selon l’expert mercato Gianluca Di Marzio, Stuttgart a rejeté cette première proposition.

Comme le rapporte l’édition allemande de Sky, la Roma souhaite convaincre l’international allemand de rejoindre le club avec un contrat de cinq ans. Leweling figurerait toutefois aussi sur les tablettes d’autres clubs. Parmi les autres prétendants cités figurent notamment l’Inter Milan ainsi que des clubs anglais.

Le VfB n’exclut pas fondamentalement un transfert du joueur de 25 ans. Stuttgart a besoin de revenus issus de ventes de joueurs. Pour obtenir son départ, la Roma devra toutefois apparemment encore revoir son offre à la hausse afin de convaincre Stuttgart.

Getty Images

Mercato, actus : l’ancien de Leverkusen Leon Bailey vers l’Espagne ?

Le FC Séville travaillerait apparemment sur la signature de Leon Bailey. Selon l’expert mercato Sacha Tavolieri, les Andalous sont déjà en contact direct avec Aston Villa. Un schéma inhabituel est à l’étude : Bailey pourrait d’abord prolonger son contrat à Birmingham, qui court jusqu’en 2027, puis être prêté.

L’international jamaïcain aux 41 sélections avait rejoint Villa en 2021 en provenance du Bayer Leverkusen pour 31 millions d’euros. Entre-temps, sa perspective au sein du club de Premier League semble toutefois limitée. Lors des deux premiers matches de la saison, Bailey ne figurait pas dans le groupe à chaque fois.

Outre Séville, Al-Diriyah chercherait aussi à recruter l’ailier. Le club saoudien n’est monté que cette saison.

Getty Images

Mercato, actus : le capitaine de l’Atalanta apparemment sur le départ

Marten de Roon, 35 ans, est proche d’un transfert au sein de la Serie A. Comme le rapporte l’expert mercato Fabrizio Romano, l’AS Rome et l’Atalanta Bergame se sont entendues verbalement sur un transfert du milieu défensif.

L’international néerlandais aux 44 sélections s’était récemment imposé comme capitaine à l’Atalanta et menait régulièrement l’équipe sur le terrain. Cette saison, de Roon n’a toutefois encore disputé aucun match.

Le montant de l’indemnité de transfert reste en revanche inconnu. Le contrat de de Roon à Bergame court encore jusqu’en 2027, si bien que l’Atalanta percevra encore une indemnité de transfert un an avant la fin de son contrat. Son montant n’est pas encore connu.

Getty Images

Mercato, actus : le RB Leipzig va-t-il encore laisser partir un attaquant ?

Une solution semble apparemment se dessiner dans le dossier Conrad Harder. L’avant-centre du RB Leipzig doit se rendre en France pour finaliser son transfert au Racing Strasbourg. C’est ce que rapporte le média danois Tipsbladet. Il s’agirait d’un prêt jusqu’à la fin de la saison.

Harder n’avait rejoint Leipzig que l’an dernier en provenance du Sporting pour 24 millions d’euros. Ces derniers jours, le Danois a été associé à plusieurs clubs. Outre le FC Séville et la Lazio, Leeds United et Galatasaray faisaient aussi partie des destinations possibles.

Getty Images

Mercato, actus : nouveau gardien pour le Chelsea FC

Le gardien argentin Emiliano Martinez rejoint le Chelsea FC et signe un contrat de plusieurs années à Stamford Bridge. Aston Villa doit recevoir environ 8,7 millions d’euros pour ce transfert.

Martinez avait rejoint Villa en 2020 en provenance d’Arsenal. Le joueur de 33 ans a disputé un total de 256 matches officiels pour le club de Birmingham.

À Chelsea, le champion du monde 2022 devrait désormais endosser le rôle de numéro un. Le titulaire jusqu’ici, Robert Sanchez, s’était récemment fait remarquer à plusieurs reprises par ses erreurs.

Aston Villa semblait déjà s’être préparé au départ de Martinez. Il y a environ une semaine et demie, les Villans ont recruté Zion Suzuki, désormais disponible pour prendre la succession de l’Argentin. Auparavant, Noah Atubolu était lui aussi considéré comme un candidat sérieux au poste de nouveau numéro un du vainqueur de la Ligue Europa. Le gardien allemand a toutefois rejoint l’Eintracht Francfort.

Getty Images



