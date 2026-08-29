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Mercato, infos : Sacha Boey vers un transfert au sein de la Bundesliga ?

À l’approche de la fin de la période des transferts estivale, une option surprise en Allemagne se dessine dans la recherche d’un nouveau club pour Sacha Boey. Après que le Français de 25 ans s’est retrouvé tout en haut de la liste des ventes du Bayern et qu’il lui a été signifié que l’on comptait faire sans lui, le directeur sportif Max Eberl a lui aussi souligné publiquement que le Bayern aimerait volontiers se séparer du Français.

Jusqu’ici, il manquait toutefois des offres concrètes, raison pour laquelle, en dehors d’un nouveau retour à Galatasaray, le dossier n’a guère bougé jusqu’à présent.

Comme le rapporte désormais le Hamburger Morgenpost, Hambourg s’intéresse désormais au latéral droit afin de combler un vide ouvert depuis longtemps sur le côté droit. Sur le plan sportif, le Français représenterait un renfort de renom, mais sur le plan financier, l’opération repose sur des bases fragiles.

Un transfert définitif pour environ 15 millions d’euros est hors de portée pour le club du nord de l’Allemagne, si bien qu’un prêt semble pratiquement la seule option envisageable. Mais même dans le cadre d’un transfert temporaire, le salaire munichois constitue un énorme obstacle, raison pour laquelle les parties concernées devraient sans doute trouver une solution créative pour concrétiser l’opération.

En outre, le HSV avance sur plusieurs pistes et a également ciblé une variante probablement intéressante sur le plan sportif, mais plus réaliste financièrement. Ainsi, les Hanseates se seraient entendus avec le Bayer Leverkusen et son latéral droit Arthur au sujet d’un prêt. C’est ce que rapporte Sky. Le dossier Boey serait donc de nouveau refermé à Hambourg, et resterait d’actualité au Bayern.

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Mercato, infos : Galatasaray attend l’arrivée de Rafael Leao

Le champion record de Turquie a annoncé samedi après-midi l’arrivée imminente de Rafael Leao. Via X, Galatasaray a invité ses supporters à se rendre à 15 h 45 à l’aéroport Atatürk pour accueillir sa nouvelle superstar. Leao, qui s’est mis en route avec son agent Antonio Leo, doit encore signer un contrat avec le grand club stambouliote dès samedi.

Il est question d’un contrat jusqu’en 2030, qui devrait rapporter à Leao dix millions d’euros nets, selon les informations évoquées. Bonus compris, Galatasaray devrait verser 45 millions d’euros à l’AC Milan.





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Mercato, infos : Mohamed Amoura va probablement quitter le VfL Wolfsburg

Mohamed Amoura pourrait encore quitter le VfL Wolfsburg. Avec l’OGC Nice, un autre prétendant venu de France est désormais entré en scène. Comme le rapporte l’expert mercato Sacha Tavolieri, des discussions sont déjà en cours entre les clubs au sujet d’un possible transfert de l’attaquant de 26 ans.

Selon les informations de RMC , il s’agit d’un prêt qui devrait inclure une option d’achat de 20 millions d’euros. Les discussions seraient déjà très avancées.

Amoura a récemment aussi été évoqué du côté de l’Olympique de Marseille et du FC Schalke 04. En outre, selon les informations de fussballtransfers , l’Udinese Calcio, un club de Serie A, montrerait de l’intérêt pour l’attaquant de Wolfsburg.

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Mercato, infos : le Bayer Leverkusen proche d’un achat à 35 millions ?

Au Bayer Leverkusen, le remplacement prévu sur le côté droit prend une tournure concrète. Alors que le transfert de Moussa Diaby semble proche d’être bouclé, la recherche d’un nouveau latéral droit a elle aussi franchi une étape décisive.

Comme le rapporte le kicker , Guela Doue a choisi de rejoindre le Werkself. L’Ivoirien de 23 ans aurait donné son accord aux dirigeants et souhaiterait expressément son transfert à Leverkusen. La question ouverte concerne donc avant tout l’accord entre le Bayer et le Racing Strasbourg.

Sur le plan financier, les positions des clubs restent toutefois éloignées. Selon le kicker, Leverkusen serait prêt à payer 30 millions d’euros pour Doue. Strasbourg avait entamé les discussions avec une exigence initiale de 50 millions d’euros.

Comme les négociations se poursuivent, le magazine spécialisé estime toutefois que le club de Ligue 1 a entre-temps nettement revu ses prétentions à la baisse. Si tel n’était pas le cas, le Bayer aurait déjà étudié d’autres options. Selon les informations de fussballtransfers, un accord pourrait être trouvé autour de 35 millions d’euros.

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Mercato, infos : la tournée shopping du PSG semble se poursuivre

Le Paris Saint-Germain pourrait investir une partie de la marge de manœuvre financière du transfert annoncé de Bradley Barcola à Liverpool dans le recrutement d’un nouveau défenseur central. Selon le quotidien local Faro de Vigo , le champion de France s’intéresse à Javi Rodriguez du Celta Vigo.

Aucune offre concrète n’aurait encore été formulée, mais le PSG se serait déjà renseigné sur les modalités contractuelles du joueur de 23 ans.

Rodriguez dispose au Celta d’une clause libératoire de 40 millions d’euros. Toutefois, il existe plusieurs prétendants en Angleterre : Everton, Fulham et Newcastle United envisageraient eux aussi de passer à l’action. Des offres en ce sens pourraient encore arriver d’ici au deadline day de mardi.

Le PSG a jusqu’ici dépensé 152 millions d’euros pour de nouveaux joueurs cet été. En face, il y a des recettes d’environ 155 millions d’euros. À lui seul, Barcola va très probablement rejoindre les Reds contre une indemnité fixe de 117 millions d’euros.

Rodriguez est issu du centre de formation du Celta et n’a encore jamais quitté le club. Avec le club galicien, l’international espagnol, qui a connu sa première sélection avec l’équipe A avant la Coupe du monde, a jusqu’ici disputé 90 matches au niveau professionnel. Il n’a finalement toutefois pas été retenu pour le Mondial.

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Mercato, infos : Brême devrait se renforcer avec un latéral gauche

Le Werder Brême semble proche de franchir une nouvelle étape dans sa quête de renfort pour le côté gauche de sa défense. Selon les informations de Sky , un accord verbal existe déjà entre le club de Bundesliga et Moussa Ndiaye. Le joueur de 24 ans a toutefois encore besoin du feu vert du RSC Anderlecht pour rejoindre les bords de la Weser.

Les discussions avec le club de première division belge sont elles aussi dans leur phase finale, selon ce reportage. Il s’agirait d’un prêt assorti d’une option d’achat. L’entraîneur du Werder, Daniel Thioune, avait déjà publiquement confirmé auparavant l’intérêt pour Ndiaye.