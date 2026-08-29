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Mercato, news : Sacha Boey vers un transfert au sein de la Bundesliga ?

À l’approche de la fin du mercato estival, une option surprenante en Allemagne se dessine dans la recherche d’un nouveau club pour Sacha Boey. Après que le Français de 25 ans s’est retrouvé tout en haut de la liste des ventes du Bayern et qu’il lui a été communiqué que le club comptait se passer de lui, le directeur sportif Max Eberl a également souligné publiquement que le Bayern aimerait se séparer du Français.

Jusqu’à présent, les offres concrètes ont toutefois manqué, raison pour laquelle, en dehors d’un nouveau retour à Galatasaray, il n’y a guère eu de mouvement dans ce dossier jusqu’ici.

Comme le rapporte désormais le Hamburger Morgenpost, le Hambourg SV s’intéresse désormais au latéral droit afin de combler une brèche ouverte depuis longtemps sur le flanc droit. Sur le plan sportif, le Français représenterait un renfort de renom, mais sur le plan financier, l’opération reste très fragile.

Un transfert définitif pour environ 15 millions d’euros est hors de portée pour le club du nord de l’Allemagne, si bien qu’un prêt semble pratiquement la seule option envisageable. Mais même dans le cadre d’un transfert temporaire, le salaire munichois constitue un énorme obstacle, si bien que les parties concernées devraient sans doute trouver une solution créative pour concrétiser l’opération.

En outre, le HSV avance sur plusieurs pistes et a également ciblé une variante sans doute intéressante sportivement, mais plus réaliste financièrement. Ainsi, le club hanséatique se serait entendu avec le Bayer Leverkusen et son latéral droit Arthur pour un prêt. C’est ce que rapporte Sky. Le dossier Boey serait ainsi de nouveau refermé à Hambourg, et resterait d’actualité au Bayern.

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Mercato, news : Galatasaray attend l’arrivée de Rafael Leao

Le champion record de Turquie a annoncé samedi après-midi l’arrivée imminente de Rafael Leao. Via X, Galatasaray a invité ses supporters à se rendre à l’aéroport Atatürk à 15 h 45 pour accueillir la nouvelle superstar. Leao, qui a pris la route avec son agent Antonio Leo, doit encore signer un contrat avec le grand club stambouliote dès samedi.

Il est question d’un contrat jusqu’en 2030, qui devrait rapporter à Leao dix millions d’euros nets selon les informations évoquées. Bonus compris, Galatasaray devrait payer 45 millions d’euros à l’AC Milan.





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Mercato, news : Mohamed Amoura devrait quitter le VfL Wolfsburg

Mohamed Amoura pourrait encore quitter le VfL Wolfsburg. Avec l’OGC Nice, un autre prétendant venu de France est désormais entré dans la course. Comme le rapporte l’expert mercato Sacha Tavolieri, des discussions sont déjà en cours entre les clubs au sujet d’un possible transfert de l’attaquant de 26 ans.

D’après les informations de RMC , il s’agirait d’un prêt assorti d’une option d’achat de 20 millions d’euros. Les discussions seraient déjà très avancées.

Amoura a récemment aussi été lié à l’Olympique de Marseille et au FC Schalke 04. Par ailleurs, selon les informations de fussballtransfers , l’Udinese Calcio, club de Serie A, s’intéresserait également à l’attaquant de Wolfsburg.

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Mercato, news : Bayer Leverkusen proche d’un recrutement à 35 millions ?

Au Bayer Leverkusen, le remplacement prévu sur le côté droit prend une forme concrète. Alors que le transfert de Moussa Diaby semble tout proche d’être bouclé, la recherche d’un nouveau latéral droit a elle aussi désormais franchi une étape décisive.

Comme le rapporte le kicker , Guela Doue a choisi un transfert à la Werkself. L’Ivoirien de 23 ans aurait donné son accord aux dirigeants et souhaiterait expressément rejoindre Leverkusen. Reste surtout à trouver un accord entre le Bayer et le Racing Strasbourg.

Sur le plan financier, les positions des clubs restent toutefois encore éloignées. Selon le kicker, Leverkusen serait prêt à payer 30 millions d’euros pour Doue. Strasbourg avait entamé les discussions avec une demande initiale de 50 millions d’euros.

Les négociations se poursuivant, le magazine spécialisé estime toutefois que le club de l’élite française a désormais nettement revu ses exigences à la baisse. Si ce n’était pas le cas, le Bayer aurait déjà activé d’autres options. Selon les informations de fussballtransfers, un accord pourrait être trouvé autour de 35 millions d’euros.

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Mercato, news : la tournée shopping du PSG se poursuit apparemment

Le Paris Saint-Germain pourrait investir une partie de la marge de manœuvre financière issue de la vente annoncée de Bradley Barcola à Liverpool dans le recrutement d’un nouveau défenseur central. Selon le quotidien local Faro de Vigo , le champion de France s’intéresse à Javi Rodriguez, du Celta Vigo.

Aucune offre concrète n’aurait encore été formulée, mais le PSG se serait déjà renseigné sur les modalités contractuelles du joueur de 23 ans.

Rodriguez dispose au Celta d’une clause libératoire de 40 millions d’euros. Plusieurs clubs anglais sont toutefois intéressés : Everton, Fulham et Newcastle United envisageraient eux aussi de passer à l’action. D’ici au deadline day de mardi, des offres en ce sens pourraient encore arriver.

Le PSG a jusqu’ici dépensé 152 millions d’euros pour de nouveaux joueurs cet été. En face, les recettes s’élèvent à environ 155 millions d’euros. À lui seul, Barcola devrait très probablement rejoindre les Reds pour une indemnité fixe de 117 millions d’euros.

Rodriguez est issu du centre de formation du Celta et n’a encore jamais quitté le club. Avec le club galicien, l’international espagnol, qui a honoré sa première sélection avec l’équipe A avant la Coupe du monde, a jusqu’ici disputé 90 matches chez les professionnels. Il n’a toutefois finalement pas été retenu pour le Mondial.

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Mercato, news : Brême va probablement se renforcer avec un latéral gauche

Le Werder Brême semble sur le point de franchir une nouvelle étape dans sa recherche d’un renfort pour le côté gauche de sa défense. Selon les informations de Sky , un accord verbal existe déjà entre le club de Bundesliga et Moussa Ndiaye. Le joueur de 24 ans a toutefois encore besoin du feu vert du RSC Anderlecht pour rejoindre les bords de la Weser.

Les discussions avec le club de première division belge seraient elles aussi dans leur phase finale, selon le même rapport. Il serait prévu un prêt assorti d’une option d’achat. L’entraîneur du Werder, Daniel Thioune, avait déjà auparavant confirmé publiquement l’intérêt pour Ndiaye.