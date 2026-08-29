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Mercato, infos : Sacha Boey vers un transfert au sein même de la Bundesliga ?

À l’approche de la fin du mercato estival, une option surprenante en Allemagne se dessine dans la recherche d’un nouveau club pour Sacha Boey. Après que le Français de 25 ans s’est retrouvé tout en haut de la liste des joueurs à vendre du FC Bayern et qu’il lui a été signifié que l’on comptait sur l’avenir sans lui, le directeur sportif Max Eberl a lui aussi publiquement souligné que le Bayern aimerait se séparer du Français.

Jusqu’à présent, il manquait toutefois des offres concrètes, si bien qu’en dehors d’un éventuel nouveau retour à Galatasaray, le dossier n’avait guère avancé jusqu’ici.

Comme le rapporte désormais la Hamburger Morgenpost, le Hambourg SV se penche à présent sur le cas du latéral droit afin de combler un vide de longue date sur le couloir. Sur le plan sportif, le Français représenterait un renfort de poids, mais sur le plan financier, l’opération repose sur des bases fragiles.

Un transfert définitif pour environ 15 millions d’euros est hors de portée pour le club du nord de l’Allemagne, ce qui fait qu’un prêt semble pratiquement la seule option envisageable. Mais même dans le cadre d’un transfert temporaire, le salaire munichois constitue un obstacle énorme, raison pour laquelle les parties concernées devraient sans doute trouver une solution créative pour concrétiser l’opération.

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Mercato, infos : Mohamed Amoura devrait quitter le VfL Wolfsburg

Mohamed Amoura pourrait encore quitter le VfL Wolfsburg. Avec l’OGC Nice, un autre prétendant venu de France s’est désormais manifesté. Comme le rapporte l’expert mercato Sacha Tavolieri, des discussions sont déjà en cours entre les clubs au sujet d’un possible transfert de l’attaquant de 26 ans.

Selon les informations de RMC , il s’agit d’un prêt qui devrait inclure une option d’achat de 20 millions d’euros. Les discussions seraient déjà très avancées.

Amoura a récemment aussi été associé à l’Olympique de Marseille et au FC Schalke 04. En outre, selon les informations de fussballtransfers , l’Udinese Calcio, club de Serie A, s’intéresserait également à l’attaquant de Wolfsburg.

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Mercato, infos : Le Bayer Leverkusen vers une recrue à 35 millions ?

Au Bayer Leverkusen, le remplacement prévu sur le côté droit prend une tournure concrète. Alors que le transfert de Moussa Diaby semble tout proche d’être bouclé, la recherche d’un nouveau latéral droit a elle aussi entre-temps franchi une étape décisive.

Comme le rapporte kicker , Guela Doue a décidé de rejoindre le Werkself. L’Ivoirien de 23 ans aurait donné son accord aux dirigeants et souhaiterait expressément son transfert à Leverkusen. Il reste donc surtout à trouver un accord entre le Bayer et le Racing Strasbourg.

Sur le plan financier, les positions des clubs divergent toutefois encore. Selon kicker, Leverkusen serait prêt à payer 30 millions d’euros pour Doue. Strasbourg avait entamé les discussions avec une exigence initiale de 50 millions d’euros.

Comme les négociations se poursuivent, le magazine spécialisé estime néanmoins que le club de première division française a depuis nettement revu ses prétentions à la baisse. Si ce n’était pas le cas, le Bayer aurait déjà envisagé d’autres options. D’après les informations de fussballtransfers, un accord pourrait être trouvé autour de 35 millions d’euros.

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Mercato, infos : La tournée shopping du PSG se poursuit apparemment

Le Paris Saint-Germain pourrait investir une partie de la marge de manœuvre financière issue de la vente annoncée de Bradley Barcola au FC Liverpool dans le recrutement d’un nouveau défenseur central. Selon le quotidien local Faro de Vigo , le champion de France s’intéresse à Javi Rodriguez, du Celta Vigo.

Aucune offre concrète n’aurait encore été formulée, mais le PSG se serait déjà renseigné sur les modalités contractuelles du joueur de 23 ans.

Rodriguez dispose au Celta d’une clause libératoire de 40 millions d’euros. Plusieurs clubs anglais sont toutefois intéressés : Everton, Fulham et Newcastle United envisageraient eux aussi de passer à l’action. Des offres en ce sens pourraient encore arriver d’ici au deadline day de mardi.

Le PSG a jusqu’ici dépensé 152 millions d’euros pour de nouveaux joueurs cet été. En face, il y a des recettes d’environ 155 millions d’euros. À lui seul, Barcola devrait très probablement rejoindre les Reds pour une indemnité fixe de 117 millions d’euros.

Rodriguez est issu du centre de formation du Celta et n’a jusqu’ici jamais quitté le club. Avec le club galicien, l’international espagnol, qui a honoré sa première sélection avec l’équipe A avant la Coupe du monde, a disputé jusqu’à présent 90 matches chez les professionnels. Il n’a toutefois finalement pas été retenu pour le Mondial.

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Mercato, infos : Brême devrait se renforcer avec un latéral gauche

Le Werder Brême semble sur le point de franchir une nouvelle étape dans sa recherche d’un renfort pour le côté gauche de la défense. Selon les informations de Sky , un accord verbal existerait déjà entre le club de Bundesliga et Moussa Ndiaye. Le joueur de 24 ans a toutefois encore besoin du feu vert du RSC Anderlecht pour son transfert sur les bords de la Weser.

Les discussions avec le club de première division belge seraient elles aussi dans leur phase finale, selon ce rapport. Il s’agirait d’un prêt avec option d’achat. L’entraîneur du Werder, Daniel Thioune, avait auparavant déjà confirmé publiquement l’intérêt pour Ndiaye.