Transferts - De quoi a besoin le Real Madrid pour le mercato d'hiver

De quoi a besoin le Real Madrid cet hiver en termes de renforts ? État des lieux des besoins merengue avant le mercato d'hiver. Et ils sont nombreux !

Le Real Madrid vit une saison très mitigée. Le club merengue a connu un mercato d'été assez décevant avec, en point d'orgue, le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Un départ non remplacé et qui s'est ressenti sur les performances madrilènes. Quelques ajustements semblent donc nécessaires cet hiver, n'en déplaise aux dirigeants du Real. En effet, la tradition du club espagnol est de ne pas recourir à la fenêtre hivernale pour se renforcer.

La défense, le chantier permanent

Depuis le départ de Pepe, le Real Madrid n'a pas vraiment recruté au poste de l'international portugais. Ramos et Varane ont oeuvré de leur côté avec un Nacho très polyvalent en renfort. Le Real espérait pouvoir compter sur Jesus Vallejo pour reprendre le flambeau. Mais après son retour de prêt à Francfort, le longiligne jeune espagnol s'est avéré très décevant. Matthijs de Ligt, qui affrontera le Real en 8es de finale de la Ligue des champions avec l'Ajax, serait une recrue idéale, même s'il ne pourrait plus jouer la C1 cette saison.

En attaque, le bât blesse

On l'a vu depuis le début de la saison, le Real déçoit énormément en attaque depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Le Real a plusieurs choix qui s'offrent à lui et selon les dernières informations, il devrait opter pour le recrutement d'un milieu offensif plutôt qu'un attaquant de pointe. Ainsi, stout serait prêt pour l'arrivée du milieu de River Plate Exequiel Palacios, tandis qu'Isco pourrait partir, lui qui est convoité par Manchester City. City, un club où évolue Brahim Diaz, un joueur que Madrid convoite. Affaire(s) à suivre... À ne pas rater Manchester United : tout ce qu'il faut savoir sur le départ de José Mourinho

Une recrue par ligne ?

Mais le Real serait aussi inspiré de réactiver certaines pistes pour renforcer sa pointe.Karim Benzema n'a pas été très régulier en termes de production offensive depuis l'entame. Mariano Diaz non plus. Un attaquant capable de jouer les seconds rôles et les "supersubs"serait idéal. Le tout, histoire de s'offrir un recrutement exhaustif avec une recrue par ligne. Difficile néanmoins de trouver un tel profil, a fortiori en hiver. Le Real va devoir chercher et lancer ses filets dès maintenant afin de se renforcer pour éviter le syndrome de la saison de transition à laquelle tous les symptômes actuels du club triple champion d'Europe font penser.