Transferts - Courtisé par le Real Madrid, Eden Hazard jette des fleurs à Zidane : "Le football a besoin de lui"

Eden Hazard est resté évasif sur son avenir, mais est loin de dire non au Real Madrid qui le courtise...

Eden Hazard agite le landerneau des transferts depuis quelques semaines et défraye la chronique avec des propos équivoques et des entretiens médiatiques répétés dans lesquels il multiplie les appels du pied subtils envers le et Zinedine Zidane.

"Un grand fan de Zidane"

Des appel du pied qui trouvent de l'écho de l'autre côté des Pyrénnées avec des propos récents très élogieux de la part de Zidane. Ce soir, au micro de RMC Sport, l'ancien lillois a couvert le divin chauve du Real Madrid et probable futur coah de fleurs :

"En tant que supporter de Zidane à l'époque, j’étais très content qu’il revienne parce que le football a besoin de Zidane. Pour le Real c’est bien, pour les supporters du Real c’est bien. Mais pour les autres équipes, un peu moins parce que le Real Madrid avec Zinedine Zidane gagne beaucoup, donc ce sera compliqué.", a confié Hazard, qui a toujours voué une grande admiration à l'ancien numéro dix des Bleus.

Hazard tempère notamment l'enthousiasme de la presse ibérique, si promte à l'envoyer dans la capitale espagnole dès cet été : "Mon avenir n’est pas quelque chose dont j’ai envie de parler maintenant. Il y a beaucoup de rumeurs à droite à gauche mais moi là, il reste un mois avec . Et la fin de saison peut-être belle si on remporte l’Europa League et si on accroche la l’année prochaine. Moi je suis juste dans cet objectif-là de tout donner, il reste un mois et après on verra ce qu’il se passe.", a-t-il dit au micro de RMC.

Eden Hazard apprécie Zizou, mais le coach français du Real aussi a une prédilection pour l'ailier belge de Chelsea... "Je suis un fan d'Eden. De tous les joueurs belges, c'est celui qui me donne le plus de plaisir quand je suis devant un match des Diables Rouges", a récemment admis le coach du Real Madrid dans les colonnes de Sport/Foot Magazine. Alors, à quand la signature ?