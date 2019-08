Transferts : courtisé par Arsenal, David Luiz absent de l'entraînement à Chelsea

Les Gunners sont prêts à fondre sur le défenseur international brésilien alors que le mercato estival anglais ferme dans 24 heures.

David Luiz a fait l'impasse sur l'entraînement de ce mercredi, avant-dernier jour de la fenêtre de transfert en , alors qu' envisagerait de passer à l'action pour le défenseur.

L’international brésilien était attendu mercredi sur le terrain d’entraînement des Blues à Cobham, alors que se profile le match de dimanche en Premier League contre . Mais Goal confirme que l’ancienne star du ne s’est pas entraînée avec l’équipe première, alors que les Gunners aimeraient bien le faire venir à l’Emirates Stadium.

Aucune offre officielle n'a encore été émise, mais Arsenal manquant de temps pour renforcer sa défense avant la fermeture de la fenêtre des transferts pour les clubs de Premier League prévue à 17h00 (heure de Paris) jeudi, et étant donné les actions de Luiz, il serait étonnant que des négociations ne soient pas d'ores et déjà engagées entre les Gunners et le joueur. Si Arsenal a recruté William Saliba cet été, le jeune défenseur a été prêté à son club de l'ASSE dans la foulée. Les Gunners se sont également offert Dayot Upamecano ( ) et Daniele Rugani de la .

Le départ de Laurent Koscielny pour Bordeaux n'a fait que renforcer la demande au cœur de la défense londonienne. Le nouveau directeur technique d'Arsenal, Edu, est apparemment proche de l'entourage de David Luiz.

Luiz entretient également des relations étroites avec le manager d’Arsenal, Emery, après avoir travaillé avec lui au PSG entre ses deux séjours à Stamford Bridge. Cette évolution intervient alors que Luiz vient tout juste de signer un nouveau contrat de deux ans en mai, après de longues négociations qui ont duré plusieurs mois. Il s’agissait du premier contrat de deux ans à être offert à un joueur de Chelsea de plus de 30 ans depuis 2011, après la mise en place d’une politique visant à restreindre les joueurs plus âgés à des contrats d’un an. Le départ potentiel de Luiz pourrait entraver le futur prêt de Fikayo Tomori à .



Informations additionnelles par Charles Watts.