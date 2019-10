Transferts, Berbatov : "Si le Real n'en veut pas, je voudrais voir Hazard à United"

Ambassadeur Betfair, Dimitar Berbatov a analysé plusieurs sujets chauds de l'actualité du football mondial.

Berbatov a notamment été questionné sur la situation de Gareth Bale au : "C'est une situation difficile, mais il est de retour maintenant, alors ils doivent avoir réglé le problème au moins jusqu'à un certain point", a déclaré Berbatov à Goal. "Ils doivent s'être assis ensemble et avoir réglé le problème. Ils veulent tous que Madrid réussisse."

"Pour quelqu'un comme Bale de marquer autant de buts sans toujours être reconnu et respecté, cela me semble étrange. Ils ont parfois hué Ronaldo à Madrid. Je regardais ça et je me disais : "Mais p*tain les gars, vous voulez quoi ?", s'est indigné le Bulgare, qui évoque aussi les difficultés d'adaptation d'Eden Hazard.

"[Eden] Hazard a eu des problèmes, un peu comme [Paul] Pogba chez United. Les gens pensent comme ça. Quand on coûte 100 millions d'euros, ils pensent qu'on peut simplement dribbler d'une case à une autre et marquer des points. Les footballeurs sont des êtres humains et cela la une influence négative dans leur jeu quand ils sont traités de la sorte. Il doit partir s'il ne joue pas régulièrement. J'adorerais le voir à Man Utd si Madrid ne le veut pas. Ce serait bien pour lui."

Aujourd'hui âgé de 38 ans, Berbatov est considéré comme une légende bulgare et obtiendra bientôt sa licence A de l'UEFA alors qu'il se prépare pour la vie en tant qu'entraîneur. Berbatov a également écrit son autobiographie et travaille comme ambassadeur pour Betfair.

L'article continue ci-dessous

L'ancien des Spurs garde un oeil attentif sur la et le jeune talent Kai Havertz qu'il voit bien réussir en sous certaines conditions : "Je suis allé le regarder quelques fois à Leverkusen", a estimé Berbatov.

"Beaucoup de gens le surveillent, je peux vous le dire parce que j'ai de grandes oreilles. Je sais qui lui parle. Beaucoup de scouts le surveillent. Il a besoin d'améliorer beaucoup de choses pour s'améliorer. S'il vient en Angleterre, il doit travailler un peu sur son physique. Il n'est pas nécessaire d'être grand mais il faut être fort et mince. C'est un grand talent. Il est bon sur le ballon, technique, donne la bonne passe et peut finir les actions.", a-t-il analysé.



Pour en savoir plus sur l'ambassadeur de Betfair, Dimitar Berbatov, rendez-vous sur www.betfair.com/berbatov. Pour en savoir plus sur Betfair Exchange, rendez-vous sur www.betfair.com/howtoexchange.